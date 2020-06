Coronavirus en Barranquilla: comercio no esencial cerrará desde el 24 hasta el 29 de junio

Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad, anunció la medida. Además, declaró la alerta naranja y habrá ley seca extendida.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció a través de su cuenta de Twitter que el comercio no esencial en la ciudad deberá permanecer cerrado desde el 24 hasta el 29 de junio. Esta decisión la tomó tras una reunión con funcionarios del minsterio de Salud, la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera y su equipo de gobierno. “Estamos en las semanas más críticas de esta pandemia”, dijo Pumarejo.

Acabamos de terminar reuniones con @MinSaludCol, @elsanoguerabaq y equipo #BAQ. Análisis señalan que estamos en un momento crucial. Tomamos las siguientes medidas: cierre de atención al público de comercio no esencial desde miércoles 24 hasta lunes 29 y ley seca extendida. — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 23, 2020

Además del cierre de dichos establecimientos, el alcalde decretó la alerta naranja en la ciudad. Humberto Mendoza, secretario de Salud del distrito, explicó que esta decisión contempla que el Centro Regulador de Urgencias evaluara que las personas contagiadas no tengan barreras para acceder a las unidades de cuidados intensivos. Con esta medida, la administración de Barranquilla será quien administre todas las camas UCI en la ciudad. El funcionario explicó que así no habrá motivos para que una persona no sea atendida en cualquier clínica por razón de su afiliación al servicio de salud.

PUBLICIDAD

“A las clínicas, instituciones de salud, a sus dirigentes, coordinadores, les insistimos que a partir de la fecha no se pueden realizar actividades, procedimientos o intervenciones que no sean urgentes. Todo esto queda aplazado. El sistema prioriza a partir de la fecha la atención de pacientes (por coronavirus) de Barranquilla y del departamento del Atlántico”, dijo Mendoza.

El alcalde también anunció la extensión de la ley seca en la ciudad.

En la capital del Atlántico ha habido 8.195 casos de COVID-19 y 378 fallecimientos, de acuerdo con la página de la alcaldía.

En el reporte hecho por Juan Manuel Alvarado, gerente de crisis por coronavirus de la ciudad, se informó que en este momento hay 117 casos en clínicas y 31 en cuidados intensivos.