Historias desde el territorio

(Cuento indígena) Pania Pak’uru: el árbol del agua

Fabriciano Obispo

*Esta historia, perteneciente al pueblo embera siapidaara, hace parte de seis relatos contados por indígenas colombianos en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

PANIA PAK’URU (embera bedea)

Chonaaraweda Pania wê-epaji jesaapata pakuru choma b+de, pania irubaji

Mapa waapema Eperarapa jesaamaa pania iidide Wãpachida.

Eperara ip’ii pania iidinadak’ãri, pania teen+b+pa, sedaipachi. Mapa edaare teek’inia-epak’ari, teek’aapachi.

Magab+de tachi ãk’orãrepa pania op’oodaik’ãn, pania iidide jesaamaa, pëijí mãpai jesaa k’irãudachi, ichi pania weeb+da ajarapeji, mãpai tachi ãk’õremaa jaranaji ichi pania waa Weeb+dana ají.

Mãpai tachi ãk’ore k’iraudaip’eda jarají ¿mãgap+rã piab+da aji? Mãpai tachi ãk’ore wãp’eda jesaa jita atap’eda, uraap’eda k’++rri tãap’ira t’aají maperata, jesaak’++rri sî-ia beejí.

Mãpai tachi ãk’orepa jarají, Wãarrara îra jã pak’uru t’up’eet’aanadapade ají, mãpai eperara chok’ara wadap’eda, mãg+ pak’uru t’upeenajida, Ma ewate mãrapa p’oyaa t’upeeda-epajída, mamida wab+a jayaata bëijida, Aunorema pak’uru ak’inadak’ari, T’da-epadap’edaak’a ak’in+baji. Waya T’upeemaa padachida, k’eudachida, mamida p’oyaa T’upeeda-epajída.

K’eu, wak’ari b+siarapa achia jayat’ndada were p’aneedayada ajida anapiamapa. Maga were chitooneejida apemara, achi temaa erreudachida k’eu wadapera.

Aunorema ate’inadak’ari, chipak’uru waya anadaibaji, chi bsia ome p’aneedap’edaara. Jawaree baip’anajida.

Maga unndak’an, T’onenepidaarapa, t’npeet’aada-emai k’enapeidaikáraa b+da ajida.

Mãpai b+siapa p’ãnaují, mãgab+ta m+maa jaradaepajik’a ají, m+ãra Wëre beerupa b+atia t’aayada ajì, mãga Wãjí. Wãeda chi jayabadade wëre ak’ibanají Wãap+ara chi pak’uru anawapa jua araaewapachi, wãap+ara jua eebaibaibeejí.

Waya tachi ãk’’õrepa pëijí eperara k’ap+aj’õ mãg’+ pak’uru t’upede ak’inadak’ãri b+sia jua eebaibají jãwãre. Mãpai t’upeemaa b+sia jua eebaibají jãwãree. Mãga eperara ome p’an++rãpa maajîda taipara t’up’eet’aadayada ajída mãra pají carpintero, maestro ome, dotendepa Aramata pak’uru bi uyap’emaa dachida. Joma uyap’ebaik’arî iidiji chi k’op’yomaa sãgama ajì p+eerepema p’anãují t’umaachita agaaada ají, mãpai carpinteropa mãgají edú jaya ebaib+da ají, m+maa teepade ají mãpai carpinteropa uyap’emaa padachi, k’eurumaa t’upeet’aajída, chi pak’uru k’ira wãraa k’oreudachi. K’ururuanaji.

Ma pak’uru bainak’arî, pania bariũubeejí, chi jua tap+a to pawak’oodachi, chi jua p’isia tochak’e pawak’oodachi, chi k’aarra to t’ai padachi, maperata jarapata to k’aa.rra, chi kirudee to jompuru quedee.

Tachi Akhorepa chup+ria atap’eda pania barree maikaapa waraa wee biji Chonaraweda. To i aba waraa, to i aba barree wee baji. Tachi Ak’orepa maga k’iniabaji to_i. juarare pema waraa weebamera, auk’a jua biarepema weebamera chi warrara makiara mianaadamera barree.

Mãpai sibii tachi ãk’õre k’irapite wãriipa, basiipa atau o ũuchepachi chi wera ome, basí utudap’eda apena i_eere t’+asiadaipachida wãya mãga eperara te ek’ari bari ũu wapaanida chi wera ome ainu oodak’ari. Mãpaita tachi ãk’orepa maaji jãgara k’achia b+da aji, m+ warrarapapida jaga oop’aneeda yada aji îra toil oomeeweda araa weepit’ait’eeda ají maperata jãga barree wee beejí sibii k’aurepa.

Chonaaraweda Pania jomaweda naapeebaji to kideepa, todaide

Mata eWari aba netuarapa T.A.maa mãgají m+a pania k’+yaa oot’aayada ají, mãpai tachi ãk’õrepa p’anãují, mãgap+ra k’+yaa oot’aapade ají.

Mãpai netuara japade, t’a atade wapachi tachi ãk’õre k’îra pite p’eet’aa chepachi. Mãga bap’eda netuara Seda chi, Magaa iidijí toida tachi ãk’õrepa ¿sãga ají k’iyaa oot’aajikã ají? mãpai netuarapa p’anãují chi ta p’eedapedamaîpai k’+yaa daiparida ají mãpai tachi ãk’õrepa p’anãují m+a na pania jomaweda k’+yaa ũub+yada ají, ëinaweda mãgají tachi ãk’õrepa tok’+dee panianaap’ee beit’eeda ají. M+ Wãrrara jama p’ania todamera.

to t’aideeta k’+yaa b+it’eeda ají. Mãik’aapa k’usaarrade t’a t’oi atap’eda toida p’eet’aaji; tot’ai jomaWeda k’+yaa ũubeejí. ¿Mãpai tachi ãk’õrepa jaraji p+cha ak’ipade ají? m+ p+k’a t’a Waib+a j+r+na epajida ají, maik’aapa pania topade aji. Netuarapa pama tok’ari, k’+yaa... p’oyaa to-epaji. Maik’aapa maaji m+ ik’aawapa ayaa wapade aji. Netnara padachi. netuara k’aurepa to t’aideepema pania k’+yaa beeji.

PANIA PAK’URU (Español)

En un comienzo de la vida era solo desierto, tiempo de evolución y transformación de las cosas y del mundo. Entonces Tachi AKhore creó el árbol que contenía agua y lo encargó a hesaa, la conga, para que lo cuidara y le diera agua a toda la gente; en ese tiempo todos los animales eran humanos.

Pero como la Conga era mezquina, no le gustaba dar agua a los demás, le daba agua cuando le daba la gana además muy poquito, que no les alcazaba, quedando insatisfecha y con sed. Entonces, la demás gente se quejaba ante Tachi Akhore y al ver que había muchas inconformidades. Tachi AKhore decidió que tumbaran el árbol del agua.

Como la Conga se había vuelto dueño del árbol, les prohibió tumbar el árbol. Entonces, Tachi Akhore junto con las demás personas fue a ver a la conga, cuando llegaron al sito a tachi akhore le dio rabia y le apretó en la cintura como en ese entonces era gente se transformó en un insecto negro grande llamado conga por eso la conga tiene la cintura delgadita y le gusta cargar agua en la boca. Como el árbol era demasiado grande Tachi Akhore reunió a toda la gente y organizó una minga para tumbar el árbol. Todos cogieron su hacha y fueron donde estaba el árbol y empezaron a tumbarlo, pero ese día no pudieron tumbarlos. Solamente lo dejaron medio picado porque era demasiado grande.

Al día siguiente madrugaron, cuando llegaron donde estaba el árbol quedaron sorprendidos al ver que estaba sano. ¡Sorprendidos!, otra vez empezaron a tumbarlo y por la tarde como no habían acabado, dejaron a dos pericos perezosos para que con sus brazos estuvieran sosteniendo el boquete, para que no se sanara el árbol de nuevo.

Al día siguiente, cuando fueron a ver, los dos pericos perezosos estaban tirados patas arriba. Entonces decidieron tumbarlo sin descansar ni parar, de día y de noche. Y así lo hicieron. Cuando cayó el árbol, del tronco se volvió un enorme río, de las ramas quebradas y pequeños ríos, de las hojas lagos y lagunas, de la raíz un inmenso mar. Y así todos podían coger agua y quedaron muy felices.

Así es como apareció el agua en la tierra y dejo de ser desértica.

Pero al cabo de un tiempo cuando la gente comenzó a navegar, Tachi AKhore hizo que el río tuviera dos corrientes a la vez, una hacia arriba y otra hacia abajo. Pero no dejo de haber gente por más normas existieran desacatar las mismas. así fue como un buen día una pareja de tortugas que eran personas humanas se paseaban haciendo el amor para arriba y para abajo. A Tachi Akhore no le gustó y dijo, “hijos eso no está bien, porque están dando mal ejemplo a los demás, y decidió que los dos lados del río corrieran hacia abajo y así lo hizo. Solamente dejó que en la mar y en la parte baja este subiendo y bajando el agua, que hoy se denomina la marea.

También apareció otro hombre y le dijo a Tachi AKhore:

-Hagamos una apuesta: que quien sería capaz de volver las aguas del mar salado.

De tantas insistencias Tachi Akhore aceptó y le dijo que iniciara primero.

El hombre iba a buscar sal y traía canoas de sal y las echaba al mar, así la pasaba todos los días. Pero no pudo salar las aguas del mar. A veces llegaba a medio salarlo, pero otra vez se volvía dulce. Cuando se sintió cansado le dijo a Tachi AKhore que lo salara las aguas del mar, burlándose porque ni él pudo peor tachi akhore.

Tachi AKhore cogió una cucharada de sal, el hecho al mar y le dijo al hombre que tomara del agua. Cuando tomó no pudo tragarlo de lo salado que estaba. Por eso, Tachi Akhore lo maldijo y lo echó mar adentro y se volvió diablo.

El conocimiento es como una gota de agua y lo que falta por conocer es como el océano.