El barranquillero en China que no ha podido regresar al país por falta de información

- Redacción Nacional

Andrés Felipe Henao Díaz lleva más de un mes radicando cartas y correos a la embajada de Colombia en China, el consulado y la Cancillería, pero no ha obtenido respuesta sobre sus inquietudes para regresar a su país natal. Su madre, desde Colombia, pide a las autoridades más atención con los connacionales en ese país que está en alerta por el coronavirus.

Andrés Felipe Henao Díaz se entera de la verdadera situación sanitaria del coronavirus en China, el país donde vive hace siete meses, cuando su madre desde Colombia lo pone al teléfono mientras los noticieros nacionales informan sobre las novedades del tema.

El joven barranquillero de 33 años, le dice todos los días a su madre a través de WeChat (la aplicación de mensajería instantánea en China), que en Jilin, la provincia donde vive, el acceso al WiFi es limitado y los noticieros locales no informan a cabalidad sobre la realidad de los alcances del Covid-19.

Marta Díaz, la madre de Henao, le contó a El Espectador que su hijo está atrapado en China desde comienzos de este año por anuncios de la expansión del coronavirus y no ha podido regresar a Colombia por falta de información del consulado, la Cancillería y la embajada de Colombia en ese país.

"Mi hijo tiene el dinero para el pasaje, pero no lo ha comprado porque no sabe ni siquiera si el aeropuerto está abierto o cerrado o si lo dejarán volar hasta Colombia. Ha escrito correos y cartas a la embajada, el Consulado y el ministerio de Relaciones Exteriores, pero nadie le da respuesta", narró la mujer, mientras explicó que el dinero que le queda a Henao es apenas para vivir 10 o 15 días máximo en el país asiático.

Andrés Felipe Henao es profesional en Relaciones Internacionales y se desempeñaba como profesor de inglés desde agosto del 2019, en China. Llegó a ese país con el sueño de conseguir un trabajo estable, luego de que en Colombia estuviera desempleado por más de seis meses.

Sin embargo, con el anuncio de la cuarentena en este país, su labor como docente fue suspendida desde noviembre del 2019, y ante la incertidumbre por la situación sanitaria con el coronavirus, renunció en enero de este año, con el firme deseo de regresar a Colombia.

"Andrés me cuenta que cada vez escasean más los alimentos. Hay días que solo puede comer salchichas o algún enlatado de almuerzo porque ya no hay más en los supermercados. La gente se ha aprovisionado de casi toda la comida y cada vez es más costosa", cuenta Díaz, quien añade que tampoco ha podido consignarle dinero a su hijo porque en esta provincia ya no está operando Western Union y los bancos decidieron cerrar sus puertas por seguridad.

La incertidumbre del joven y de su madre es total. Además, por haber renunciado a su labor como docente, le retiraron la visa de trabajo y tiene hasta el 25 de marzo para regresar a Colombia, de lo contrario, quedaría ilegal en China.

La última información que Henao conoció sobre la situación en Jilin es que, al momento, no se ha registrado el primer caso de alguien infectado con el Covid-19. Sin embargo, sabe que desde la primera semana de febrero de este año, no estaban permitiendo ni el ingreso ni la salida de la provincia.

Según Henao, hasta el momento el consulado de Colombia en China no se ha comunicado con el total de nacionales que residen en este país para informar sobre las novedades del virus y las posibilidades de que regresen al país lo más pronto posible. La madre de Andrés Felipe explicó que: "no le estamos diciendo a las autoridades que nos regalen el tiquete, pero sí les pedimos que se comuniquen con mi hijo y con todos los colombianos en China para que les informen si pueden salir o no. Información es lo único que estamos pidiendo".