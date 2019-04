Habitantes de Montería pagan peaje con monedas de 50 pesos como protesta

- Redacción Nacional

Los usuarios de la Ruta del Mar (Antioquia - Bolívar - Montería) pagaron ayer en el peaje El Purgatorio con monedas de 200, 100 y 50 pesos, en señal de protesta por la reubicación arbitraria del mismo, del kilómetro 18 al kilómetro 13 en el tramo Montería- Planeta Rica, Córdoba. La tarifa del peaje es de 12.400 pesos.

La Policía intentó disuadir a los conductores de no pagar con dinero de baja denominación, sin embargo, el trancón se prolongó y los comerciantes aprovecharon para intercambiar billetes por monedas. Entre tanto, a la orilla de la carretera, las comunidades afectadas económicamente por el movimiento del peaje realizaron un plantón.

“No me estoy negando a pagar, esta es una manera de demostrar que no estoy de acuerdo con el abuso del Gobierno que decidió trasladar el peaje afectando a quienes vivimos en esta zona, por las buenas no se puede”, señaló una conductora a medios locales.

El presidente del Concejo de Montería, Emiliano Pastor Álvarez, expresó solidaridad con las comunidades impactadas representadas por el colectivo ciudadano denominado No al Traslado del Peaje el Purgatorio.

“Esta es una lucha incansable que hemos impulsado desde el Concejo, pensando en nuestros campesinos y el desarrollo de áreas de expansión como la zona industrial que propone el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en construcción, que se verá afectada con esta decisión”, afirmó el cabildante.

Marcos Daniel Pineda, alcalde de Montería, instauró una acción de tutela en la que solicita la suspensión transitoria de las resoluciones que ordenan la reubicación del peaje El Purgatorio y establece tarifas diferenciales para el mismo.

Ahora las comunidades buscan realizar una consulta popular, el comité ya está inscrito en la Registraduría. En los próximos días deben llegar los formatos para recoger las 35 mil firmas necesarias que respaldarían la solicitud de las comunidades de dejar el peaje en el Kilómetro 18.

El viceministro de Transporte visitó Montería el pasado miércoles y afirmó: “desde antes de iniciar el traslado del peaje Purgatorio hemos estado atendiendo las solicitudes de los transportadores y los usuarios particulares de la vía. Estamos trabajando en honrar los compromisos adquiridos, como el del acceso a las tarifas diferenciales”.