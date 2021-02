Un líder comunitario del barrio El Concord de ese municipio atlanticense aseguró que la falta de conectividad fue una de las causas por la que sus hijos tuvieron que repetir el grado escolar. La secretaria de Educación de Malambo, Lilia Fernández, dijo que trabajan para que crear 109 zonas wifi en el área urbana y rural, para que los estudiantes puedan acceder a internet.

Con la llegada de la pandemia las clases virtuales se convirtieron en el principal obstáculo tanto para profesores como para estudiantes, especialmente en las zonas del país donde no hay conectividad o es de mala calidad. De acuerdo con un reciente estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el 96% de los municipios del país no pueden implementar educación virtual porque el 67% de los estudiantes de colegios públicos no tiene acceso a computador e internet en sus hogares. En zonas rurales, tan solo el 9% de los jóvenes disponen de computador. Esa realidad también afecta al Atlántico, un departamento que le ha apostado a la virtualidad, pero que aún tiene mucho camino por recorrer. Esa situación es la que en 2020 causó que 220 niños perdieran el año en el municipio de Malambo, Atlántico, según le dijo Jorge Arias, líder de la comunidad Ciudad Real del Caribe, a RCN Radio.

Como las cosas no cambiaron para el 2021, muchos colegios siguen de manera virtual. Arias dio a conocer que sus hijos perdieron el año escolar en 2020 porque no tenían acceso a internet. “El año pasado nos cogieron desprevenidos y eso nos afectó, pero este año van dos semanas de estudio perdidos porque los menores de la ciudadela Real del Caribe no han tenido oportunidad de conectarse por falta de internet y, mucho menos, han podido ejercer sus estudios de manera virtual por falta de herramientas tecnológicas”, dijo el líder a la cadena radial.

La secretaria de Educación de Malambo, Lilia Fernández, no se refirió al caso de los 220 niños. Sin embargo, la funcionaria dijo que el proyecto “Malambo digital” se encuentra en un 90% de ejecución y es una apuesta para enfrentar el tema de la falta de conectividad en el departamento. “Estamos en estos momentos en el Concord, Ciudad Real del Caribe, San Sebastián desplegando toda la fibra óptica y las antenas. Este proyecto garantiza el área urbana y rural en 109 zonas wifi”, explicó Fernández.

Fernández aseguró que el año pasado se enfrentaron a un reto por la falta de acceso a internet. “Desafortunadamente todo lo que el año pasado vivimos en materia de conectividad ya este año no vamos a tener las mismas angustias y necesidades porque avanzamos en este importante proyecto”, dijo la funcionaria.

En dos semanas se espera que comiencen los pilotos de los puntos wifi en los colegios oficiales.

