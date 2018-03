¡Cuidado! Así extorsionaban a universitarias a través de Instagram

-Redacción Nacional

Con la promesa de brindarles trabajo como modelos, extorsionistas engañaban a universitarias a través de la red social Instagram. Tras la denuncia de una de las víctimas, dos personas que estarían presuntamente relacionadas con los hechos fueron capturadas en Santa Marta (Magdalena).

Al parecer, estas personas desde la cuenta @Isabella95 se ganaban la confianza de sus víctimas y luego les ofrecían dinero por fotos íntimas. La suma prometida jamás era cancelada y, por el contrario, las jóvenes pasaban a ser extorsionadas bajo la amenaza de hacer públicas las fotos. (Lea también: El virus que exige fotos íntimas en lugar de dinero)

“Que por una foto de tal tipo me pagaban una suma de dinero. Me hablaba de citas, que si yo salía con un hombre me pagaban más, cosa a la cual nunca accedí. Solo me tomé las fotos y cuando se las envié me dijo que iba a recibir el dinero en mi cuenta, cosa que nunca pasó”, explicó a Noticias Caracol la joven que denunció el hecho.

Luego, las fotos de la universitaria quedaron en manos de otro usuario de la red social, quien fue el que amenazó con publicarlas si no le pagaba cierta suma de dinero. (Puede leer: Pareja fingió secuestro para extorsionar a su propia familia)

“Me dijo: ‘si tú no me das lo que te pido, yo voy a publicar esas fotos y te voy a dañar la imagen’. Sentí miedo y le conté a una prima mía. Fue entonces cuando ella me convenció que les dijera a mis padres y así poner el denuncio”, detalló la joven a Noticias Caracol.

Frente al hecho las autoridades recomiendan a los padres tener control de las redes sociales de sus hijos. “Miremos qué amigos son los que tienen en las redes sociales y verifiquemos que no estén haciendo ese intercambio de fotografías”, dijo a Noticias Caracol el capitán Gustavo Pérez, comandante del Gaula de la Policía de Santa Marta.

Además, hizo un llamado a la comunidad para que eviten enviar fotografías íntimas a través de cualquier red social, aún si se trata de la pareja o una persona conocida.