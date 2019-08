FLIP presenta queja contra Carlos Caicedo por estigmatizar a la prensa

Agencia EFE

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó este viernes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una queja contra el candidato a la gobernación del Magdalena Carlos Caicedo por hacer señalamientos contra periodistas y medios que consideran "estigmatizantes".

Según explicó la FLIP en un comunicado, Caicedo publicó los días 14 y 15 de agosto en su cuenta de Twitter dos vídeos "en los que hace señalamientos en contra de periodistas y medios de comunicación que van en contra de los estándares constitucionales e interamericanos".



Pese a todo, aclararon que la protesta no implica que Caicedo "no pueda criticar a la prensa, sino que debe hacerlo manteniendo un ambiente favorable para el ejercicio del periodismo y recurriendo a la solicitud de rectificación cuando corresponda".



El aspirante regional para las elecciones del próximo 27 de octubre por el movimiento Fuerza Progresista fue alcalde de Santa Marta, capital del Magdalena, entre 2012 y 2015 y precandidato presidencial a las elecciones de 2018. Entonces compitió con el también aspirante Gustavo Petro por liderar una candidatura de izquierdas, si bien finalmente fue derrotado en una elección interna.



La FLIP recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha considerado que "los funcionarios deben cuidar que sus palabras no acerquen a los periodistas al peligro, al ser leídas como autorizaciones o incitaciones a la violencia".



La CorteIDH consideró que "las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar (...) instigaciones (...) para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida seguridad personal" de los periodistas.



En opinión de la FLIP, Caicedo vulneró ese principio por lo que le hizo un llamado "para que se abstenga de emitir mensajes estigmatizantes contra la prensa". Además, hizo otro llamado al CNE "para que resuelva prontamente la queja presentada y proteja el derecho fundamental a la libertad de prensa en tiempos electorales".