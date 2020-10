La Gobernación de Antioquia, junto con la Alcaldía de Medellín y en coordinación con el Ministerio de Salud, modificaron las medidas que habían anunciado para el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre. Para mayores de edad, habrá toque de queda el viernes, sábado y domingo desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. Para menores de edad cambiaron las restricciones, pues el toque de queda será continuo.

Después de varias modificaciones, este miércoles 28 de octubre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, en coordinación con el Ministerio de Salud, definieron las restricciones que se impondrán durante el puente festivo en el que se celebra Halloween, estas buscan prevenir la propagación del COVID-19.

Para mayores de edad habrá toque de queda el viernes, sábado y domingo desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente. Además, se cambió esta restricción para los menores de edad: ahora el toque de queda será continuo, desde las 6:00 de la tarde del viernes hasta las seis de la tarde del lunes. La medida de ley seca será desde el viernes 30 de octubre a las 6:00 de la tarde hasta las 11:59 de la noche del lunes 2 de noviembre.

“Este Halloween no puede ser normal. Los disfraces tienen que ser en la casa, por eso la restricción, para que los niños no salgan en todo el fin de semana. También habrá restricción para evitar las fiestas, no solo en bares y restaurantes, sino incluso en los hogares, por eso se pone ley seca”, explicó el alcalde Daniel Quintero.

Estas medidas aplican para los 125 municipios de Antioquia, así está estipulado en el decreto expedido por el gobernador Aníbal Gaviria. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, destacó el trabajo de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín en torno al control de la pandemia que “ha mostrado resultados evidentes en la baja afectación que tenemos hasta ahora”.

La aplicación de estas medidas y los resultados alcanzados se analizarán la próxima semana para determinar si es necesario aplicar otras restricciones en el futuro, teniendo en cuenta que el departamento mantiene la alerta roja hospitalaria.

El objetivo en el departamento es incrementar la capacidad instalada de Unidades de Cuidados Intensivos para llegar a 1.400. Medellín, para aportar con esta meta, cumplió con el Plan Mil, por eso se activarán otras 176 camas que ya están instaladas. “Vamos haciendo la tarea de ampliación de UCI. Con la Gobernación está esa meta de llegar a 1.400 camas de Cuidados Intensivos, pero la tarea más importante es que no tengamos que utilizarlas”, agregó Quintero.

A la fecha Medellín presenta 3.358 casos de COVID-19 activos, de ellos 230 se encuentran en UCI lo que representa el 42% de la ocupación total.