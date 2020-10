Yenerilsa Márquez, de 31 años, fue atacada por su expareja con un hacha y con gasolina en su propia casa, ubicada en el barrio Siete de Abril en Barranquilla. La víctima, madre de dos hijos, pide protección porque teme por su vida.

“Con un hacha y con tres hombres más armados entraron a la fuerza, partieron la puerta. Con el hacha me dañaron todos los electrodomésticos. Yo cuando escuché los estruendos salí corriendo e intenté pedir ayuda, pero ellos me echaron gasolina y gracias a Dios los fósforos no prendieron”, detalló Márquez a Noticias Caracol.

La víctima hizo un llamado para que las autoridades no la dejen sola. “Yo necesito protección porque ese hombre en cualquier momento me puede matar”, agregó Márquez.

La secretaría de la Mujer de Atlántico informó que se ocuparon de la situación. “Su caso representa un alto riesgo de feminicidio. Tienen la posibilidad de recibir una atención ella y sus hijos: psicológica, médica y jurídica”, dijo Doris Bolívar, secretaria de la Mujer. La secretaría de Gobierno de Barranquilla también manifestó que acompañará y hará seguimiento a la mujer.

“Ahí está el delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, hubo algunos daños en algunos enseres. Será la Fiscalía la que entrará a determinar qué delitos se le van a imputar a esta persona”, explicó el General Mario Botero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Durante septiembre se registraron 86 feminicidios y 25 feminicidios en grado de tentativa en Colombia, para un total de 111 mujeres víctimas de violencia feminicida. Esa cifra posiciona a septiembre como el mes con mayor registros del año, superando a agosto en siete casos, según el Observatorio Red Feminista Antimilitarista.