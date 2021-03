Nuevamente maestros son amenazados por grupos armados ilegales en Ituango (Antioquia)

Los 10 profesores, según afirmó la alcaldía del municipio, se encuentran en el casco urbano de Ituango y algunos se desplazaron hacia Medellín.

Continúa la preocupación en Ituango ante las constantes amenazas y avanzadas de los grupos armados ilegales en el municipio. Esta vez, según reveló la alcaldía, 10 maestros se tuvieron que desplazar ante las constantes intimidaciones que recibieron por parte de un grupo armado.

Esto no solo significa un problema de seguridad, sino que también afecta directamente a muchos niños y niñas de las zonas rurales de Ituango que no han podido volver a estudiar. Ante la falta de conectividad que hay en estas zonas del municipio, no ha sido posible dar clase de forma virtual, pero los profesores tampoco pueden permanecer en el municipio ante estas amenazas.

Por el momento, son 10 los maestros que han tenido que salir desplazados hacia el casco urbano de Ituango o hacia Medellín. Sin embargo, la lideresa social Isabel Cristian Zuleta aseguró que estas amenazas van dirigidas a 60 profesores que hacen sus labores en el municipio y vienen de las disidencias de las Farc que hacen presencia en Ituango.

Aprox 1.500 niños se quedan sin profe por las amenazas en #Ituango de las disidencias de las FARC. 60 profesores que no son del municipio se ven obligados a salir. Ya han salido 10.

Hicieron la denuncia en @FiscaliaCol Habían ganado el concurso de las plazas para la paz — ISABELCRISTINAZULETA (@ISAZULETA) March 24, 2021

Además de eso, Zuleta denunció, por medio de su cuenta de Twitter, que “un profesor que se dirigía hacia Ituango fue bajado del bus y amenazado. Le dijeron que si es que no creía que los profes que no eran de Ituango no podían estar acá. Lo dejaron llegar al pueblo para que diera el mensaje”.

A principios de febrero de este año una situación similar se había presentado en este mismo municipio cuando 121 docentes fueron amenazados. Estos profesores habían ganado el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil e iban a impartir sus clases a los niños de Ituango.

En este caso los maestros que están siendo amenazados fueron los ganadores del concurso Plazas para la Paz, el cual tiene como objetivo llevar profesores a las zonas del país que han sufrido el conflicto armado.

El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que en las próximas horas se realizará una mesa para tratar el tema de seguridad de Ituango y revisar las amenazas en contra de los maestros.

En Ituango hacen presencia diferentes grupos armados. Las disidencias de las Farc con el frente 18, grupo histórico de las extintas Farc que hacía presencia en el territorio. El frente 36, el cual surgió del comando que operaba en el municipio de Briceño antes de la salida de la exguerrilla de las Farc. Por último está el frente 5, que históricamente había estado en el occidente, hacia el municipio de Peque.

Además de estos grupos también hay presencia del Clan del Golfo y hay otro grupo que está llegando al territorio que son los Pachelis, quienes tienen presencia en el cañón del río San Andrés.