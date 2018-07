Amar a Colombia es...

Red de donantes para La Guajira y otras partes del país: “Vivir para servir, servir para vivir”

redacción Nacional

Carmen Vallinas atendió la llamada mientras recorría los pueblos indígenas embera, en el departamento de Antioquia. Narró las dificultades para llegar hasta sitios impensados, donde la pobreza y el olvido insisten en ser las constantes. Sus quejas no son las trochas o lo agobiante que puede llegar a ser el viaje. Para ella lo verdaderamente difícil es la indiferencia, el desdén y el abandono, que fueron las mismas razones por las que hace 13 años –armada de buenas voluntades y el deseo de transformar realidades– dejó sus labores como economista y decidió recorrer el país llevando donaciones, organizando brigadas y promoviendo la educación para comunidades necesitadas y marginadas.

Así, lo que comenzó como una discreta, pero perseverante, labor social –apoyada por su familia y unos cuantos allegados– hoy se ha establecido como una compleja red de colaboradores y donantes que, de forma desinteresada y silenciosa, acuden a zonas deprimidas de La Guajira, Chocó, Nariño, Cundinamarca, Bolívar y Cauca para llevar ayudas y asistencia. A la cabeza está Carmen, una mujer de 58 años que empezó llevando cenas navideñas y ahora se encarga de la logística y de liderar las visitas.

Hoy su red abarca Policía, Ejército y hasta la Fuerza Aérea, sumado a empresas, aerolíneas y universidades. Ellas son las que le sugieren qué zonas atender y a través de ellas –con el apoyo incondicional de decenas de voluntarios– dota a comunidades de mercados, ropa, calzado, medicinas y, recientemente ante el éxito de su labor, brigadas de salud, construcción de aulas y parques.

“Siempre me ha gustado ayudar a la gente, pero decidí hacerlo de tiempo completo, las 24 horas, al sitio que sea, luego de ver de cerca la necesidad tan tremenda en esas zonas y la falta de ayuda del Estado. Esa fue mi motivación. No me gusta mandar donaciones ni dárselas a nadie para que las entregue. Me gusta llegar a esos sitios y constatar lo que se hace y se entrega”, asegura Carmen.

Los gastos que demanda su traslado a las regiones o la adquisición de ciertos enseres son costeados de su bolsillo o el de sus familiares, en particular sus hijos, a quienes reconoce como los grandes artífices detrás de su labor. Aunque vive en Bogotá, Carmen ya no se acostumbra a la ciudad y explica que a lo mucho pasa tres días en la capital.

A donde sí se ha acostumbrado es a La Guajira. La visitó por primera vez hace tres años y, aunque ha recorrido gran parte del país, la fascinación y el encanto que le genera esta región y sus gentes siempre la hacen regresar. Ella quisiera que fueran sólo esas sus motivaciones, pero la realidad es que es tal la situación en materia social, que siempre acude para brindar una mano.

“Se ha hecho de todo en La Guajira, pero falta demasiado. Uno de los aspectos que más me han tocado es la enfermedad, ver a los niños muy mal, desnutridos y casi muriéndose. Por eso, este trabajo es tan gratificante, porque se puede cambiar la realidad y la gente también es espectacular. Los niños son muy agradecidos”, agrega.

Carmen desconoce el número de personas a las que ha atendido, lo que sí tiene claro es que aún falta mucho por hacer. Por ello, insiste en vincular a más personas a su causa, para que conozcan la necesidad de primera mano y se motiven a construir un país mejor. “Todos tenemos algo que dar. Soy una convencida de aquel dicho que dice que el que vive para servir, sirve para vivir. Esa es la realidad”, concluye.