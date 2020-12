El Instituto Nacional de Salud reportó 34 personas quemadas en la primera semana de diciembre. Además, murió una niña de cinco años por intoxicación con pólvora en Cali, a donde fue traslada desde Cartagena el 28 de noviembre. La Policía registró más de 60.000 unidades de pólvora incautadas durante los primeros siete días de diciembre.

Llegó diciembre y no todo es felicidad. El Instituto Nacional de Salud (INS) registra 34 personas lesionadas por uso indebido de pólvora, de las cuales 14 son menores de 18 años. El procurador Fernando Carrillo solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tomar medidas sobre el asunto y diseñar planes de emergencia para evitar que niños, niñas y adolescentes salgan perjudicados por la manipulación de esa sustancia.

Antioquia es el departamento con más personas quemadas. Según el INS, hay 10 casos, dos menos que los registrados durante toda la navidad de 2019. El caso más reciente fue reportado en el municipio Marinilla, en el oriente antioqueño, donde una niño de 16 años presentó quemaduras de tercer grado en sus manos luego de manipular un artefacto cargado de pólvora. Córdoba es el segundo departamento en la lista con cuatro personas afectadas, tres más que el año pasado durante el mismo periodo. El Valle del Cauca tiene la misma cantidad, pero, a diferencia de Córdoba, la cifra es menor que la del año pasado, cuando registraron ocho afectados para esta época. Norte de Santander registra tres personas afectadas; Cauca y Risaralda, dos.

En Bolívar, el INS registró dos personas lesionadas y una niña de cinco años fallecida por ingerir fósforo blanco mientras jugaba. La menor de edad fue traslada el 1º de diciembre a Cali, Valle del Cauca, para ser atendida, pero desafortunadamente falleció dos días después.

Ayer, seis de diciembre, la Policía incautó 51.840 unidades de pólvora en Santa Rosa de Lima, municipio ubicado a 24 kilómetros de Cartagena.

En Atlántico se han registrado tres casos de menores de edad con lesiones por el uso de pólvora; en el sur de Barranquilla fue un niño de 10 años; en Puerto Colombia, un adolescente de 17 años; y en Galapa, el primer caso registrado en el departamento, un niño de 9 años. La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que ayer 6 de diciembre incautaron 2.100 unidades de pólvora en el centro de la ciudad específicamente en el sector La Magola.

El ICBF lanzó una campaña llamada “La fiesta eres tú, no la pólvora” con la que buscan evitar que niños y adolescentes se vean afectados por el uso de esa sustancia. “Queremos una navidad sin COVID-19 y sin pólvora. No necesitamos de la pólvora para poder divertirnos, necesitamos estar unidos”, dijo Lina Arbeláez, directora del ICBF. “Aquí hay un llamado al cambio de chip. Es una invitación a todas las familias colombianas a que no usen la pólvora”.

El Procurador Carillo advirtió sobre la necesidad de trabajar entre alcaldes y gobernadores con las instituciones educativas, públicas y privadas, con las organizaciones sociales y con los padres de familias en la divulgación de campañas preventivas y de sensibilización frente a los riesgos que implica el uso de la pólvora.

En Cundinamarca por primera vez todos los municipios prohibieron el uso de la pólvora durante las fiestas navideñas. La iniciativa salió de la Gobernación, en cabeza de Nicolás García, quien pidió a los 116 municipios que prohibieran la venta de esa sustancia para evitar quemados. El año pasado, Cundinarmaca registró 27 personas lesionadas, de las cuales cuatro eran menores de edad. La Policía informó que hoy, 7 de diciembre, incautaron siete kilos de pólvora en una estación de Transmilenio.

Y es que el uso de pólvora es tan peligroso que no solo afecta a las personas, sino también a las mascotas. Santander Barraza, director de Prados Caninos, el centro bienestar animal más grande del Caribe, ubicado en Barranquilla, recomienda a las personas que no la usen porque “pueden afectar a las mascotas a nivel respiratorio, auditivo y emocional. Usar pólvora cerca de una mascota constituye maltrato animal porque cuando escuchan estos estruendosos sonidos los perros se estresan a tal punto que podrían morir”.

Además de las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 durante la noche de velitas, el ministro de Salud Fernando Ruiz recomendó “tener cuidado al prender las velas; solo una persona debe encenderla; que se retiren los elementos inflamables como el tapabocas y el alcohol. Y como siempre, algo muy importante: no usar pólvora”.

La Policía informó que durante los primeros seis días de diciembre han incautado 69.771 unidades de pólvora en Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Risaralda, Magdalena y Santander.