Cali comparte sus experiencias en materia de inclusión escolar

Agencia Anadolu - Susana Patricia Noguera Montoya

Por primera vez en su historia, Cali destinó más de $ 500.000 millones en la educación, indicó la Alcaldía de la capital vallecaucana.

La inversión se centró en el programa “Mi comunidad es mi escuela”, una estrategia que tiene la meta de mejorar la calidad en infraestructura y el talento humano de las instituciones educativas públicas de la ciudad, sobre todo las que reciben a los estudiantes más marginalizados.

“La desigualdad social empieza en las bases, en la educación. Si tu no logras que los niños de cualquier nivel socioeconómico tengan el mismo nivel de educación tienes una sociedad desigual”, dijo el alcalde Maurice Armitage, en declaraciones a la Agencia Anadolu.

El 12 de septiembre, autoridades de la ciudad se reunieron en el marco del Foro internacional sobre inclusión y equidad en la educación de la Unesco, para hablar de los avances y las lecciones aprendidas durante la puesta en marcha del programa.

La estrategia abarca 45 instituciones educativas y 80.000 estudiantes. Tiene programas de capacitación para profesores, estrategias de enseñanza interactiva para los estudiantes y realizó inversiones en los espacios educativos y en la alimentación escolar.

“Este mejoramiento de la calidad educativa y de las opciones para que nuestros niños y niñas sean felices requiere el trabajo de muchos actores”, dijo Luz Elena Azcárate, secretaria de Educación de Cali.

En el programa participa la Secretaría de Bienestar Social, la de Educación, de Cultura, del Deporte y la Recreación, de Paz y Cultura Ciudadana, el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Estrategia de Territorios de Oportunidad e Inclusión.

Martha Laverde, especialista senior en reformas educativas, explicó que una gran lección que deja el programa es la importancia de transformar la práctica docente, es decir, la forma en que los profesores dictan clases y las estrategias que usan para enganchar a los estudiantes a los temas que deben aprender.

“Es importante cambiar la práctica pedagógica. Es necesario cambiar lo que sucede en el aula de clase y entender que el aprendizaje no es solo lo que ocurre en el salón”, dice Laverde.

Usar formas innovadoras de enseñanza, dice la experta, tiene un impacto directo en el aprendizaje del estudiante y su rendimiento en los exámenes.

Jorge Tejada, rector de una institución educativa rural de Cali, explicó que otra enseñanza que deja el programa es que se debe involucrar a toda la comunidad y diversas entidades del estado en el proceso educativo. “Si los niños no tienen alimentación, si no hay transporte para los niños al colegio, sino no hay vías de acceso, el proceso se vuelve muy complicado”, afirmó Tejada.

Lea: "La inclusión educativa es clave para la paz": experta de Unesco

Los expertos señalaron que la educación de calidad no parte de los contenidos o de los currículos sino de los sujetos, de los estudiantes. Por esta razón es necesario instituir ambientes propicios para que los alumnos y los docentes puedan crear, producir y ser actores de su propio proceso educativo.

Armitage explicó que, ahora que se acaba su administración, es vital que el siguiente alcalde, que iniciará su periodo en 2020, le dé prioridad a la educación pública.

“Nosotros hemos impactado el 50% del problema educativo en Cali. Hay que seguir luchando para impactar el otro 50% y sobre todo para volverlo sostenible en el tiempo”, dijo el alcalde. “Si en los dos próximos alcaldes logramos que haya continuidad y buen manejo Cali cambia”, concluyó.