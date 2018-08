Se instalarán 180 nuevas cámaras de monitoreo en buses del MIO

Redacción Valle

Con una inversión de $516 millones, Metro Cali, operador del Sistema Integrado de Transporte de la capital del Valle (MIO), en convenio con la secretaría de Movilidad, instalará 180 nuevas cámaras de monitoreo en 60 buses con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la ciudad y la seguridad de los usarios dentro del sistema. Estos nuevos dispositivos de video se suman a las otras 120 cámaras que desde diciembre pasado fueron puestas en funcionamiento, con lo que se completa un total de 300 elementos de grabación en 100 buses padrones del sistema masivo de Cali.

Este programa piloto ha permitido monitorear comportamientos que conllevan riesgos viales tanto para los conductores como los pasajeros, tales como un accidente o la infracción de una norma de tránsito. También, busca vigilar los posibles hechos de delincuencia y/o vandalismo dentro de los vehículos.

Entre los resultados obtenidos se encontró que entre enero y marzo de este año, hubo una disminución del 50% en conductas asociadas a la seguridad vial comparando a los conductores del mío que estaban siendo monitoreados por el sistema de grabación frente a los que no.

Las conductas no permitidas que presentan una reducción, según Metro Cali, son el cruce de semáforos en rojo, uso de celulares o equipos electrónicos no autorizados durante la operación, no uso o mal uso del cinturón de seguridad, transitar con puertas abiertas, ingerir alimentos mientras conduce, dar reversa sin autorización, invadir la cebra o interrumpir cruces de vías con semáforo.

Sobre el tema de la accidentalidad se observa que a partir del mes de marzo de 2018 los vehículos con cámara empiezan a diferenciarse del comportamiento de los que no la tienen, registrando entre un 18% y 25% menos accidentes por millón de kilómetros recorrido.

Disminuyeron los accidentes que involucran a un vehículo particular, los que se dan entre buses del MIO, con objetos fijos (postes, muros, etc.), la caída de ocupantes dentro de los buses, los atropellamientos y, finalmente, los aprisionamientos en las puertas de los vehículos.

¿Cómo funcionan las cámaras en el MIO?

Cada padrón del MIO vinculado al programa piloto dispone de tres cámaras tipo mini-domo y un grabador móvil de video en red que almacena material audiovisual hasta por ocho días, independiente del almacenamiento central. Los dispositivos de grabación están ubicados en la parte delantera de los buses - para minimizar el riesgo de robo y vandalismo de los equipos- y monitorean la zona del conductor, el pasillo y los asientos donde se acomodan los pasajeros.

El sistema de monitoreo en los buses tiene la capacidad de transmitir video en tiempo real a través de una conexión celular hacia el centro de monitoreo, ubicado en las instalaciones de Metro Cali, y se complementa con un botón de pánico instalado en el bus que, al ser activado, genera una alerta visible para el personal del centro de control, con el fin de reaccionar de forma oportuna.

“Hoy damos otra buena noticia para la ciudad porque gracias a esta moderna forma de monitoreo contamos con una operación más segura, con menos accidentes e incidentes viales. Además, las cámaras son un soporte como prueba judicial en caso de robo o actos vandálicos”, dijo Álvaro José Rengifo Campo, vicepresidente de Metro Cali.

* Cámara de pasillo

Monitorea la actividad de los pasajeros al interior del bus permitiendo identificar comportamientos riesgosos de los usuarios, contar con material visual para analizar accidentes o incidentes que afecten la integridad de los usuarios como caídas, golpes, atrapamientos, entre otros y comprobar si estos fueron provocados o agravados por incumplimiento de las normas de seguridad vial que controla el ente gestor.

*Cámara del conductor

Vigila el comportamiento del responsable de conducir el vehículo. Permite identificar comportamientos riesgosos por parte del conductor, como el uso de equipos electrónicos no autorizados, consumir alimentos durante la conducción, uso del cinturón de seguridad y prácticas de conducción.

*Cámara frontal

Monitorea el entorno exterior al frente del bus para identificar las condiciones del estado de la vía, señalización vertical y horizontal y funcionamiento de equipos de regulación de tránsito, comportamiento de terceros y comportamiento propio, reduciendo los riesgos de accidentalidad y sirviendo como material probatorio en casos judiciales.