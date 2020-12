YaNoEstoyAquí: La risa de Michel Yulieth Lara

Tenía 12 años. Fue asesinada en Chiriguaná (Cesar), violada y estrangulada. Su cuerpo fue encontrado desnudo y con las manos atadas en un lote de la zona rural del municipio. Desde el 30 de abril había sido reportada como desaparecida.

Me encantaba verla reír cada vez que la llevábamos a piscina. Un día que fuimos a la playa junto con mi mamá, pasé un susto tremendo. Resulta que Michel se fue a caminar con mi mamá y en un momentico se regresó sola y sin avisarle. Mi mamá me llamó y me preguntó: “¿Tú estás con la niña?”, y le respondí que no. En ese momento nos queríamos volver locas de angustia.

De repente volteé y vi a Michel que venía corriendo hacia mí. La regañé, pero ella se reía y se reía, me decía “¡pero mamá, ese camino ya lo conozco!”. Ese día fue feliz, me dejó una carta agradeciéndome mucho porque la llevé a conocer la playa.

Lea: #YaNoEstoyAquí: Hasta hacer de las víctimas de feminicidio las siempre vivas.

Michel era una niña juiciosa y risueña, se reía por todo y por nada, uno la regañaba y se reía. Le encantaba jugar y cuidar a sus hermanitos, disfrutaba ver televisión y estudiar. Cursaba séptimo grado en la institución educativa Santa Rita en Chiriguaná (Cesar). Tenía sueños, quería ser actriz o médica.

Era una niña querida por todo el mundo, por todo el pueblo. Le hacía caso a cualquier persona, escuchaba y se dejaba aconsejar. A veces había que sacarle las palabras de la boca porque era muy calladita, en ocasiones no me decía las cosas directamente, no sé por qué. Seguro le daba pena agradecerme o ser muy cariñosa conmigo, entonces cuando me quería decir algo en particular me lo escribía en un papel y me lo entregaba.

Quiero que recuerden a Michel como lo que era: una niña juiciosa y risueña; ninguna tristeza lograba apagar la alegría que en su interior brotaba. Ella era todo reír y reír.

*Mamá de Michel (30 años).

***

Según Marisol García, el 27 de agosto el asesino de Michel Yulieth fue condenado a 43 años de prisión por feminicidio agravado. No aceptó cargos por acceso carnal violento, por lo que la investigación continúa.

