Felipe Aljure: “El cine es mi forma de explorar la especie humana”

Laura Camila Arévalo Domínguez

A Diógenes Hernández, detective de La Universal, le quedaban muy pocas dudas de que su esposa Fabiola y su sobrino Pepe lo engañaban. Dieron varios pasos en falso y él los notó. Una de las estrategias que usó para confirmar sus sospechas fue la de llamar a su propia casa y preguntar por su sobrino. Si estaba ahí, sus miedos se habrían confirmado. Sabía que contestaría su esposa, así que le pidió el favor a una señora de preguntar por su sobrino. La mujer, que estaba en la calle, llamó, preguntó y le pasó el teléfono al detective. Cuando Hernández escuchó la voz de Pepe, tiró el teléfono estrellándolo contra el cubículo, a lo que la señora le dijo:

—Señor, por favor ¿Qué le pasa? Yo creo que le puedo ayudar. ¿Sabe qué? Yo creo que necesita como acercarse a Dios. Mire, le voy a dar un escapulario. Eso no es suficiente, pero la Virgen lo puede ayudar, ella es el camino. Dios lo ama, piense en eso.

La escena es de la película La gente de La Universal, y el nombre de la mujer que interpretó el papel de la señora creyente y solidaria es Ibeth Salame, o “Ibetica”, como le dice Felipe Aljure, director de la película, a su tía.

En la época en la que se rodó el filme, Colombia veía la industria como una rareza. La grabaron con búlgaros y españoles. Según el calendario, en el momento en que los extranjeros estuvieran en el país ya habrían llegado los recursos prometidos a las manos del equipo de producción. Sin embargo, llegaron ellos, pero el dinero no. Aljure no tenía un peso, pero sí debía hospedarlos y conseguir los permisos para comenzar a rodar. Era la primera vez que hacía una película, en un país que no entendía mucho de eso, así que su recursividad lo llevó a contactar a la tía Ibeth, hermana de su madre, Juliette Salame, quien tal vez podría darle una mano.

Aljure y su gente le dijeron a “Ibetica” que querían hacer una película, a lo que ella solo repetía: ¿película? Y ellos reaccionaban con rodeos y arandelas que, creían, suavizarían el golpe. Optimistas y ambiciosos, le pidieron dos millones de pesos, tal vez previendo que redujera el monto o les dijera que no, lo cual era sensato, ya que nadie se hubiese metido en semejante disparate. Ella se volteó, los miro y les dijo: “Ay, no, ¿pero dos millones? Ay, no, Pipecito, eso no les alcanza. Vea mijo, coja cuatro”. Así fue como se comenzó a grabar La gente de La Universal, considerada por muchos una de las mejores películas que ha tenido el cine colombiano. “Ibetica” se involucró tanto en el proyecto, que terminó por interpretar uno de los papeles que había en el guion y al cual le prestó una frase que repetía con frecuencia: “Dios lo ama, piense en eso”.

Pero no solo ella apostó por los sueños de Aljure; otras tías también lo hicieron. Son el reflejo de la familia solidaria de la que proviene este director nacido en Girardot, quien desde su infancia tuvo contacto con el arte. Su madre fue pianista y tuvo un coro que se llamó el Coro Polifónico de Girardot. Sus seis hermanos y él crecieron escuchando el Ave María de Schubert y suspendiendo los juegos y la piscina por las clases de piano que les dictaban la amorosa doña Lolita y la rigurosa Yolanda Garcés.

Aljure decidió que tendría que ser el rebelde de la familia. Primero nació su hermana, Rida Mariette, la “nena”, quien se convirtió en la adoración de sus padres desde su nacimiento. Luego llegó José Alejandro y se formó la deseada “parejita”. Después nació Toño, quien se convirtió en el amigo de José Alejandro. Cuando le tocó el turno de nacer a él, el momento no fue oportuno. Sus dos hermanos mayores eran amigos y su hermana ya estaba muy grande. Cuando se suponía que nacería su partner, llegó Marie Juliette, quien pudo ser su amiga, pero jugaba a otras cosas que no tenían que ver con los intereses del selectivo Felipe. Los últimos fueron Manuel y Luis Carlos, que también se convirtieron en amigos y automáticamente delegaron la responsabilidad de poner la cuota de rebeldía en el hogar a Felipe Aljure, quien seguramente habría sido músico si no se hubiese atravesado la rigidez de la partitura o la afirmación de que “el rock no era música culta” en su adolescencia.

Por esos mismos días se topó con los juguetes visuales que su papá, José Aljure, tenía en la casa. El Pathé Baby, el proyector y la filmadora Sankyo le mostraron una nueva alternativa para crear. Su banda favorita es Pink Floyd y se la reforzaron cuando le dijeron que su madre era una gran pianista y él no podía escuchar “esa música”. Se lo repetía Lolita, que parecía un flan, suave y dulce, sin abandonar el método en el que lo ponía a repetir una y otra vez lo que decía en el pentagrama. Se alejó del piano y se acercó a la fotografía. Tiempo después aterrizó en su destino: el cine.

¿Y para qué el cine?

“Uno puede alardear siendo inteligente, pero en realidad uno no tiene ni idea”, responde Aljure, mientras muerde una galleta de almendras que luego acompaña con un sorbo de café. Mira al horizonte, piensa, suspira y complementa su respuesta con la frase: “Somos unos micos con ropa a la deriva cósmica”. La galleta fue el postre, porque diariamente desayuna con fruta. Quiere regresar a sus años como macrobiótico. Defiende el valor de la vida y su esencia. Es práctico, así que si la fruta se digiere mejor, pues se la come. Así como cree que hay mucha gente que vive en negación y evita las preguntas que él se ha hecho desde que es un niño y se ha intentado responder haciendo cine. ¿Qué hay antes de la vida y después de la muerte? ¿Cuál es nuestro propósito en la Tierra? No las evita, las enfrenta. Las ve en la fragilidad del cuerpo y el instante de nuestro tiempo en la Tierra. Si existen las preguntas, pues hay que buscar las respuestas con vías que apelen a la sensibilidad. No se ha respondido, pero con el cine ha logrado mantener vivos los interrogantes. Va dejando pistas para los que viene detrás.

Por muchos años en Colombia el cine fue relegado. No era rentable, así que no había películas. Durante el curso de algún gobierno, Aljure recuerda la frase que decían refiriéndose a la cultura: “La cereza que le faltaba al ponqué”, afirmación lejana de querer exaltar el sector y a la que este director colombiano ha sabido responder con acciones. Se decidió a escuchar y se ha abierto a los mensajes que le ha enviado el universo para convertirse en uno de los colombianos que han transformado la cultura en el ponqué.

Hoy, 23 de agosto, se estrena su película Tres escapularios, otro llamado cósmico que llegó como un regalo, un mensaje o un mandato que acató con placer. La colombianidad ha reclamado el papel protagónico en las películas de Aljure. La que se estrenará hoy no es la excepción. El filme narra un par de vidas con un mismo objetivo: matar. Dos víctimas de la guerra entrenados para poner el pecho en el conflicto colombiano. La idea nació de un viaje que realizó el director a Pasto. Iba por primera vez y fue invitado por un amigo a un festival de cine. Visitó lugares maravillosos como la Laguna de la Cocha, pero desconocidos por los que habitan este pedazo de la tierra. Quiso narrar la invisibilidad y la irónica sensación de lejanía que se experimenta estando en el mismo país, pero, sobre todo, la que se evidencia con la interpretación de los actores, quienes le prestan su cara a los que nunca la han tenido: la de los que se convierten en cifras y son “dados de baja”.

Si Aljure tuviera que irse a vivir a una isla se llevaría una canasta de ciruelas silvestres y el álbum Wish You Where Here, de Pink Floyd. Seguiría escribiendo guiones para películas sobre lo mismo: sus orígenes, rasgos, costumbres, bondades y desgracias. En el atentado al Club El Nogal, ocurrido en 2003, perdió a su primo Sergio, o Checho, como él lo recuerda. La experiencia fue escalofriante, pero le permitió ver de cerca qué era poner de su sangre la cuota para la absurda guerra colombiana. Se recuperó y su homenaje a la vida lo hace por medio del arte. Actualmente es director del FICCI, festival al que quiere quitarle los premios para convertirlo en una fiesta del cine.

“El cine y el deporte han sido igualados, y aunque tienen cosas similares, son distintos. En la esencia del deporte está la competencia. Si cambias los jueces de una carrera en la que un competidor corrió en siete segundos y el otro en diez, pues los resultados son los mismos, así cambies los jueces setenta veces. En el cine no. El cine es reflexión. Lo que se necesita en el cine es que tratemos con igualdad de importancia opiniones valiosas, pero cuando al final de la fiesta dices “esta es la mejor”, dejaste de resaltar otras diez películas maravillosas”, dice el director, quien para el viaje a la isla descartaría por completo la leche y el “tropipop”. Echaría de menos los momentos en los que, al salir del cine, se sienta a tomarse un café con el que lo esté acompañando a comentar lo que acabaron de ver. No entiende cómo es que la gente termina de ver una película y sale corriendo porque le preocupa el parqueadero. También extrañaría echar “carreta”, porque cree que hablar de lo esencial es una de las razones por las que vivir tiene algún sentido. Hablar de la vida, el amor, la muerte. Botarle corriente a estos temas. Suspiraría por Pascal, su hija.

No habla de sus méritos porque al final “uno no hace un culo”. Cuándo se le pregunta por el cómo y el por qué de sus películas, responde que no tiene idea y que lo único que se reconoce es que ha sabido escuchar. Cree que a la guerra y la realidad de este país no se las puede ignorar cambiando el canal o apagando el televisor. Para los que nacieron ahí no hay alternativa. Por ellos hay que seguir produciendo y entendiendo que la guerra es horror y nadie la merece. Tres escapularios es eso. Su tercera película pretende hablar del anónimo y reflejar la realidad del colombiano, que también ha sido la suya.

De vez en cuando mezcla un “hijueputa” en sus frases. Sus gestos son tranquilos y sus pretensiones, sencillas. Del último filme no quedó debiendo un peso, lo cual cree que es un mensaje para el mundo. Hacer cine con poco es posible y vivir siendo conscientes de que tener no es lo importante también.