Nigeria

Las niñas de Chibok: educación o fundamentalismo

Angela Martin Laiton / @MartinaLaiton

“Alá me ordenó que las vendiese y yo me encargo de cumplir sus órdenes”, afirmó Abubakar Shekau, líder de Boko Haram a través de un video en el que se atribuían el acto veinte días después de perpetrarlo. Era la noche del 13 de abril de 2014, decenas de milicianos armados arribaban a Chibok, una pequeña ciudad ubicada al noreste de Nigeria, los habitantes paralizados observaron cómo motocicletas y camiones se dirigían a la escuela de la localidad. En medio del caos, la banda cometía un secuestro masivo de estudiantes, fueron directamente a los dormitorios de las niñas, 276 alumnas fueron raptadas. Las alarmas internacionales se encendieron a pesar de no ser el primer atentado del grupo yihadista. Abubakar Shekau anunciaba la postura político-religiosa de Boko Haram a través de un video-mensaje y argumentaba el secuestro: "las niñas no deberían ser escolarizadas, sino servir como esposas”.

Las estudiantes fueron llevadas a la reserva natural de Sambisa en la frontera con Camerún. En el trayecto 57 de ellas lograron escapar saltando de los camiones. El mismo día a las 6:45 estallaron dos bombas en Abuya, la capital de Nigeria. El resultado fue de al menos 88 personas muertas y más de 200 heridas. A los pocos días del ataque la misma agrupación se hizo responsable.

Eso de ser africano

Nigeria es un país complejo y desconocido. El mundo dibuja África de forma abstracta, como a un solo país, una amalgama de exotización de la pobreza, una mirada reduccionista de la cultura, la historia y la diversidad. 800 millones de personas de las que no sabemos casi nada. Nigeria está ubicado en el África Occidental, es uno de los países más poblados del mundo y su economía está ranqueada como una de las más fuertes del continente. La nación cuenta con más de 250 grupos étnicos y 516 lenguas que dan muestra de una diversidad cultural amplia, de estas 510 son lenguas vivas. Hacia 1914 se convirtieron en colonia de los británicos y a penas hasta 1960 los colonizadores son apartados del poder y el país logra autonomía. Después de declararse república federal ha pasado por varios regímenes y aunque desde hace algunos años se celebran votaciones, el conflicto interno es innegable: la octava potencia petrolera del mundo contrasta con el reparto desigual de la riqueza entre los 186 millones de personas que allí viven. El asunto religioso tampoco es menor: la mitad de la población es musulmana, sobre todo el norte del país, la otra mitad cristiana está al sur. El acaparamiento de la mayoría de los recursos naturales por la élite económica del sur deja a la población del norte con niveles de pobreza del 70%.

¿Quién es Boko Haram?

El fundamentalismo Islámico ha estado en la mira de occidente desde hace varios años. Si bien, es innegable la violencia ejercida por diversos grupos armados en el mundo, también la mirada occidental del islam ha derivado en un movimiento político xenófobo frontal. En este sentido, vale la pena señalar que una cosa son las identidades religiosas y otra las identidades políticas fundamentalistas; y aunque en múltiples ocasiones estas dos se cruzan, son solo las segundas las que generan violencia, es decir, y en palabras de Rodrigo Uprimny, el problema no es la religiosidad sino la violencia. Aclarado lo anterior, entendemos a Boko Haram como un grupo de carácter fundamentalista islámico que campa entre Nigeria, Camerún y Níger. Uno de los objetivos del grupo armado es el establecimiento de la Sharia como norma vigente en todos los estados de Nigeria. La sharia es el cuerpo del derecho islámico, razón por la que el sur del país se opone ferozmente a su imposición. Formados en 2002 han perpetrado múltiples ataques contra la población civil. En 2015 se declararon parte del Estado Islámico. Y como afirma Víctor de Currea-Lugo en una de sus columnas: “Tanto el Estado Islámico como Boko Haram han atacado escuelas, subyugado a mujeres, restringido la libertad de expresión, asesinado periodistas, decapitado personas, y un largo etcétera.”

“La educación occidental está prohibida”

El sometimiento de las mujeres es una de las banderas de guerra de Boko Haram. Desde 2014 la agrupación ha secuestrado más de 2000 mujeres, incluidas las niñas de Chibok. Según testimonios de jóvenes que han logrado huir de Sambisa; una vez perpetrado el secuestro, las mujeres son violadas múltiples veces y obligadas a convertirse al islam, casándose con sus propios secuestradores. Las niñas entre los 12 y 17 años de la escuela de Chibok han aparecido en varios videos, vestidas con hiyab, algunas con hijos, hablando sobre su situación en manos de los yihadistas. En uno de ellos aparecían 130 de las rehenes, los secuestradores exigían la liberación de prisioneros a cambio de las jóvenes. Dos meses después Amina Ali Nkek era la primera liberada. Fue encontrada cerca del bosque de Sambisa con un bebé de cuatro meses a cuestas. En octubre de 2016 fueron liberadas 21 niñas tras negociaciones entre Boko Haram y el gobierno nigeriano.

El terror sembrado por Boko Haram da como resultado 20.000 muertos y unos dos millones de desplazados. Siendo los niños y las mujeres blanco de sus objetivos militares. De las estudiantes secuestradas en Chibok 112 continúan en cautiverio. El 19 de febrero la agrupación arribó en la noche a Dapchi y secuestró 110 niñas. Casi un mes después los yihadistas regresaron al lugar en varios vehículos y liberaron a 76 de las últimas rehenes. El mensaje fue claro: “Lo hicimos por lástima. Y no vuelvan a llevar nunca a sus hijas a la escuela”.