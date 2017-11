Alerta por supuestos engaños para acceder a recursos para el posconflicto

-Redacción Política

Alcaldes de municipios de las Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zomac) han recibido un comunicado donde se exigen certificados de víctimas para que reciban recursos. Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto, dijo que esto no es real.

La Alta Consejería para el Posconflicto, en cabeza de Rafael Pardo, tuvo que salir a desmentir la información de que en los 344 municipios priorizados en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zomac), se están solicitando “certificados de caracterización de víctimas” para poder acceder a los auxilios del Gobierno. Según explicó Pardo, se trata de “engaños de personas inescrupulosas”.

En un supuesto comunicado de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), que los alcaldes de varios de estos municipios han recibido, se asegura: “Necesitamos saber qué alcaldes no han terminado la caracterización para la Unidad de Victimas, y si no la ha terminado o no la han hecho, pues entramos a apoyarlos para la consecución del certificado que tiene que dar la Unidad de Victimas. El certificado es el documento que se necesita para entregarlo en el Ministerio de Posconflicto (…) con el cual se le permite acceder a recursos otorgados por APC”.

Según el falso comunicado, para poder expedir tales certificados, los alcaldes deben tener una “resolución”, que, para obtenerla, deben entregar copias del acta de posesión, de su cédula de ciudadanía y de documentos legales del municipio (incluyendo el RUT). Además, se hace una advertencia: “Alcaldes ojo, sin certificación, no hay resolución, sin resolución no hay recursos de APC”.

Pardo afirmó que la Fiscalía ya tiene conocimiento de esta información. También pidió a los alcaldes para que “se comuniquen con nosotros, con la Agencia Presidencial de Cooperación o con la Fiscalía, pero que no caigan de manera ingenua creyendo en asesores que les ofrecen pajaritos de oro. Esos son engaños que pueden llevar a mal uso de recursos públicos”.

Los municipios Zomac representan el 53 % de la geografía colombiana. El presidente Juan Manuel Santos explicó en su lanzamiento que allí, las empresas tendrán beneficios tributarios, como una estrategia para incentivar la creación de organizaciones allá y la generación de empleo. Estos beneficios tendrán una duración de diez años, hasta 2027.