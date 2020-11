Ángela Robledo a Petro: “No es verdad que me apoyaran para recuperar la curul”

La representante a la Cámara se refirió a una columna divulgada por el senador de la Colombia Humana, en la que este manifestó, entre otras, que su movimiento contribuyó a que le devolvieran su escaño, que en su momento fue anulado por un fallo que advertía que había incurrido en doble militancia.

En respuesta a una columna divulgada este domingo por el senador Gustavo Petro –en la que se refiere al feminismo, el programa de su partido (Colombia Humana), el apoyo a Hollman Morris a la Alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones y su relación con Ángela Robledo– la hoy representante a la Cámara, quien fue su fórmula vicepresidencial en los comicios de 2018, contestó algunos comentarios realizados por Petro y advirtió que “no es verdad que en la Colombia Humana me apoyaran para recuperar la curul”.

Lo anterior, frente al pleito jurídico que padeció Robledo ante una sentencia que le quitó su curul en la Cámara de Representantes por considerar que había incurrido en doble militancia. Ella ganó ese escaño gracias al Estatuto de la Oposición por haber sido fórmula vicepresidencial de Petro, que quedó en segundo lugar en las elecciones del 2018. Tras su victoria en los estrados, Robledo regresó al Congreso apenas en junio pasado.

En su columna de este domingo, Petro asegura que su movimiento “contribuyó a que se le devolviera su curul de la Colombia Humana en el Congreso de la República”, ante lo cual Robledo negó el respaldo y dijo que “Ese litigio durante 15 meses ante el Consejo de Estado lo adelanté yo con Jorge Iván Palacio y Yefferson Dueñas, mis abogados”.

No es verdad @petrogustavo que en @ColombiaHumana_ me apoyaran para recuperar la curul de la Paz.Ese litigio durante 15 meses ante el @ConsejodeEstado lo adelante yo con Jorge Ivan Palacio y Yefferson Dueñas,mis abogados . — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) November 1, 2020

El senador divulgó hoy una columna en respuesta a otra realizada por la socióloga feminista Sara Tufano, quien en un texto en El Tiempo expresó tristeza por la noticia de que Ángela María Robledo consideraba que ya no había un espacio para ella en la Colombia Humana, pero también alegría, advirtiendo que “ella no tiene por qué quedarse en un lugar donde no se siente cómoda”.

Previamente, la congresista había admitido que desde la Alianza Verde le han hecho ofrecimientos para que regrese al partido y se someta a una consulta con miras a una candidatura presidencial, a lo que Petro respondió que “debería esperar”. Incluso, Robledo señaló que fue maltratada en la Colombia Humana por no apoyar al Morris y optar por Claudia López.

Frente a ello, Tufano cuestionó: “¿Cuántas mujeres han tenido que aguantarse comportamientos machistas en organizaciones y movimientos de izquierda? ¿Cuántas veces nos dijeron que la lucha feminista era irrelevante o que era una reivindicación ‘pequeño-burguesa’ que nada tenía que ver con las luchas populares? Después de muchas heridas he entendido que la utopía se construye en el presente y que, como dice la consigna, la revolución será feminista o no será”.

Incluso, fue más allá y cuestionó a Petro por designar al exconcejal Hollman Morris como su ficha a la Alcaldía, pese a que “era inviable políticamente”, así como por no promover un “proceso democrático” para elegir al candidato; por no hacer un proceso interno para evaluar la derrota de Morris, y hasta le pregunta que, aunque cuenta con “una admirable trayectoria política”, ¿por qué no está rodeado de cuadros políticos como él? y ¿por qué algunas de las personas más valiosas que ha tenido a su lado se terminan alejando?, cuestionando además si “no tiene ni un ápice de responsabilidad en esas rupturas (…) parece difícil trabajar con él”.

En su respuesta, Petro admite que “no es fácil escribir sobre los sentimientos de otra persona sin invadir, en cierta forma, un espacio que no conocemos perfectamente”, reivindicando la libertad y autonomía de Robledo. “Creo, indudablemente, que una persona debe ejercer su derecho político donde se sienta cómoda”, dice.

Sin embargo, admitiendo que la Colombia Humana aún debe “evolucionar y consolidarse” para una toma de decisiones democrática y abierta, el senador insiste que uno de los principios de su movimiento es permitir “que cada persona esté donde se sienta cómoda”. Luego, le responde a Tufano sobre su afirmación de ausencia de espacio para Ángela María Robledo, diciendo que es relativa.

“Propuse que Ángela María fuera la candidata de Colombia Humana a la Alcaldía de Bogotá y luego de su rechazo por razones personales, que respeto, le sugerí que encabezara la lista al Concejo, o se pusiera al frente de la misma como lideresa, con el propósito de impulsar el proceso político en Bogotá. Por múltiples razones, ninguna de esas opciones fue posible. También, el movimiento contribuyó a que se le devolviera su curul de la Colombia Humana en el Congreso de la República”, asegura Petro.

Las curules que hoy tenemos, Angela Maria y yo, se deben exclusivamente al electorado que nos hizo pasar a la segunda vuelta. Casi cinco millones de electores, mujeres y hombres, que apostaron a la Colombia Humana.



Y claro que defendimos esas curules en su nombre. pic.twitter.com/MtGf5kv2gQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2020

Vale la pena recordar que en la pasada contienda electoral de 2019, la representante a la Cámara, junto con otras mujeres, lanzó fuertes críticas a Petro por avalar la candidatura de Morris sin considerar las denuncias que hay en su contra por presunta violencia intrafamiliar.

El senador expresa en su columna además el desacuerdo por el vínculo que plantea Sara Tufano entre lo ocurrido con Robledo y sus decisiones “con una actitud antifeminista de mi parte, anclada en la tradición machista de los grupos de izquierda. Claro que hemos tenido una izquierda machista que se ha reflejado en las concepciones de sindicatos, organizaciones populares, partidos políticos, guerrillas. Pero no es así en Colombia Humana. Aunque allí hay mucho trabajo por hacer, este proceso de empoderar a la mujer es también un proceso inacabado”.

Petro agrega que la lucha feminista es determinante para la lucha popular, pero reconoce también que Colombia Humana “debe realizar un debate a fondo sobre su inscripción ideológica en la lucha feminista, que por las características de nuestro proyecto, propongo debe inscribirse en la lucha popular y la equidad social. Es una invitación abierta a que el movimiento y quienes son afectos a él, afrontemos este debate”.

Luego, tras hacer un recuento de lo realizado durante su administración en Bogotá y su labor como parlamentario, Petro señala que se quedaron en lo simbólico: “Creamos la Secretaría de la Mujer, hicimos práctica la Ley de cuotas, nuestros parlamentarios son la mitad mujeres, mi formula vicepresidencial fue una mujer, toda nuestra bancada al Concejo de Bogotá son mujeres (…) Pero la mujer como parte de la sociedad sigue sin poder. Lo simbólico es importante pero no suficiente y no puede suplir la falta de realidad”.

Petro dedica un apartado además para referirse a sus desencuentros con la hoy alcaldesa Claudia López, a quien ha criticado constantemente, y a la que no respaldó en su candidatura, entre otras, por la idea de la mandataria de dar continuidad al metro elevado planteado por el exalcalde Enrique Peñalosa, por encima del de Petro, que apostó por un sistema subterráneo.

“¿Fuimos coherentes con nuestra tesis de empoderar a la mujer al no apoyar a Claudia? Primero propusimos que Ángela María fuera nuestra candidata, ella no aceptó. Segundo me acerqué a Claudia para apoyarla, precisamente en la casa de Ángela María, llegamos a un acuerdo sobre la base del modelo preventivo de salud, que se entendía ya acordado, y que hubiera sido vital para estas épocas del Covid, acordamos la necesidad de expansión de la universidad pública y acordamos revivir el metro subterráneo como la transformación real del sistema de transporte. El acuerdo se hizo, y a los tres días ella, sin avisarnos siquiera, lo rompió en una entrevista radial”, alegó el senador.

De acuerdo con el líder de la Colombia Humana, López manifestó en dicha entrevista que no quería nada con su movimiento y cuestionó lo que pasó en esos tres días: “¿Intervino Fajardo para romperlo? ¿Fue el Grupo Empresarial Antioqueño, como pienso? ¿Fue la idea sectaria que busca aislarnos y destruirnos, como ha sido la práctica hoy de muchos de los seguidores de formaciones políticas afines a la Alcaldía? Solo ella lo sabe”.

Luego, argumentado que ante ello y tras insistir con una “candidatura viable” como la de Robledo, Colombia Humana no podía quedarse sin candidato o candidata, pues los condenaba a la desaparición del movimiento en la ciudad: “A esa altura, prácticamente una semana antes de la inscripción, solo quedaba un candidato con ganas de impulsar el programa de la Colombia Humana para la ciudad y por lo tanto, en un acuerdo con los partidos de la coalición, con los y las candidatas a la lista al Concejo (…) Hubo candidatos y candidatas al concejo y los edilatos que no estuvieron de acuerdo con la candidatura, pero se mantuvieron en defensa del programa e hicieron campaña por las listas, porque para ellos y ellas primaba el proyecto político, a pesar del desacuerdo. Por eso Morris y por eso su alta votación”, precisó.

Tras la publicación, Ángela María Robledo manifestó que destacaba su llamado a que el debate sobre los feminismos se dé en la Colombia Humana; no obstante, alegó que la narrativa de la convierte en una especie de " chivo expiatorio" de lo que ocurre en el movimiento: “Cuando organizamos la asamblea en Bogotá con María Mercedes Maldonado y Susana Muhamad (quienes conformaban el bloque que se oponía a Morris) estábamos dispuestas a aportar a su fortalecimiento”, aclaró.