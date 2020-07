La senadora dejó el micrófono prendido por lo que se le escuchó algunos reclamos, con groserías incluidas, a algunas actitudes asumidas por algunos congresistas.

Desde la noche de este jueves, el tema que ha dominado las redes sociales ha sido el madrazo que la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano profirió en medio de la sesión de la Comisión Primera: “No marica, que amargura, que amargura, viste lo que puso Bolívar de que ella se retiró. Hijueputas, lee los comentarios que me hacen, con estos hijueputas no se puede hacer nada, ¡Que mierda”

Mientras Lozano se expresaba sin filtro alguno, confiada en que estaba emitiendo un mensaje privado, varios miembros de la célula legislativa le trataron de advertir que la estaban escuchando, pues tenía el micrófono prendido, mientras que otros se desataron en carcajadas. La imagen del senador Armando Benedetti a risotadas pasará a la posteridad de las redes sociales.

No obstante, más allá del acto, en redes sociales se desató un arduo debate sobre la acción de Lozano. Mientras que algunos la calificaban de un acto normal en medio de la exaltación, otros lo condenaron y llegaron a equipararlo con el “la vieja esa” que profirió el presidente Iván Duque en contra de Aida Avella durante la respuesta de la oposición a su discurso del 20 de julio.

En medio de la controversia, la senadora salió esta tarde a excusarse por su salida de tono en la sesión virtual. “Ofrezco excusas al senador Gustavo Bolívar y a la ciudadanía, anoche tuve una catarsis. Llevamos 4 días de un debate de un proyecto que es muy peligroso porque me mantiene al Congreso en la patria boba, encerrado en la casa y con el computador cuando hay semejantes desafíos en la sociedad”, comentó.

Lozano explicó que había entrado a la sesión para votar, luego de estar ausente por varios minutos como rechazo al rumbo que había tomado el debate del proyecto de las sesiones virtuales, y encontró que estaban empecinados en un debate sobre la forma en que se debía votar. “Eso me chocó y reaccioné de esa forma”, expresó la senadora de los verdes.

Luego, esta aseguró que debido a su cargo debía “dar siempre ejemplo y buscar el mejor lenguaje posible”. En las excusas hubo espacio para un momento menos formal, en el que la propia Lozano celebró las risotadas que se hicieron virales a través de redes sociales: “Celebro haberle conocido la carcajada a los congresistas y a varios ciudadanos”.

La senadora, esta vez por escrito, también reveló que lo que se había escuchado era el proceso grabación de una nota de voz que iba dirigida para el senador Alexander López. “Como ambos somos de la misma comisión y aliados en el debate, entendía la mezcla de temas”, señaló la congresista de los verdes.

Además de la discusión por la votación, la reacción de Lozano de este jueves partió de un trino de Gustavo Bolívar en el que nombró a los congresistas que no estaban presentes en el momento en el que se votó la proposición que pedía que los congresistas no pudieran cobrar los gastos de representación mientras sesionan de forma virtual. “Por encontrarse ausentes, no votaron Iván Name, Angélica Lozano, Carlos Guevara, Fabio Amín, Obdulio Gaviria, Fernando Velasco y Roosevelt Rodríguez”, decía el trino de Bolívar.

Angélica Lozano se había retirado de la sesión como rechazo al proyecto que busca reglamentar las sesiones virtuales del Congreso. Al votarse la proposición del no cobro de los gastos de representación -impulsada por Bolívar-, esta no estaba conectada. Un empate en la votación (8 a favor y 8 en contra) obligaba a una nueva votación, por lo que la senadora volvió a la sesión. A pesar de su reconexión, la iniciativa de Bolívar se terminó hundiendo.