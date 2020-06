La plenaria del Senado aprobó el proyecto en último debate. La discusión estuvo marcada por un trámite exprés, gracias al afán que tiene el Congreso de depurar su agenda antes del 20 de junio.

Los asentamientos no legalizados es un problema de las principales ciudades y de varias zonas rurales del país. Miles de colombianos se encuentran desde hace varios años en tierras que no son suyas o no tienen el título y las ocupan a pesar de las presiones de los posibles dueños de los predios y del Estado.

Frente a esta problemática, el Senado acaba de aprobar un proyecto que legaliza la tenencia de estos predios a las familias que han estado asentadas allí por más de 10 años. La iniciativa beneficiaría tanto a aquellos que están en predios de carácter público o privado. Además, les permitirá acceder a la titulación si ningún costo.

Además de legalizar los predios, la iniciativa aprobada en las últimas horas del jueves contempla que estos predios, ocupados en su mayoría por invasión, sean incluidos en el ordenamiento de los municipios como barrios legalmente constituidos. De esta forma, se obliga también que estos territorios sean beneficiados con los servicios públicos esenciales, pues en su mayoría no cuentan con estos.

En este mismo sentido, el proyecto contempla que estos estos territorios legalizados les sean suministrados la infraestructura para tener servicio de agua, luz, y otros servicios. Además, a estos barrios se les debe dotar de una sede educativa, espacios comunales y puestos de salud.

El articulado del proyecto, que es de autoría del senador Arturo Char y el representante César Augusto Lorduy, contempla que en los predios privados no habrá expropiación, debido a que se pagará el 10% del avalúo comercial a los dueños que figuran en las escrituras. Además, solo se entrará a actuar en aquellos donde no hay un pleito judicial o administrativo para la recuperación del predio.

En este punto, el senador y ponente Efraín Cepeda señaló sobre el proyecto: “Buscamos ponerle fin a que propietarios sigan pagando impuesto predial por un del que no disponen, y los ocupantes sigan viviendo sin escrituras después de 10 años”.

No todos los predios ocupados de forma ilegal pueden ser titulados a sus ocupantes debido al alto riesgo de algunos estos territorios para los asentamientos humanos. En estos casos, las personas tendrán que ser reubicadas a otras zonas donde puedan vivir sin que sus vidas corran peligro.

“Con esta iniciativa, millones de colombianos que tienen una vivienda construida sobre un lote que no es de su propiedad, podrán sanear su predio bajo un mecanismo sencillo y económico”, explicó el representante César Lorduy, uno de los autores de la iniciativa.

El proyecto tuvo un trámite exprés en la plenaria del Senado y una amplia acogida, incluso los ponentes aceptaron algunos cambios sugeridos por el Partido FARC. Sin embargo, fue una de las iniciativas con menor votación de la jornada debido a las altas horas de la noche en que fue aprobado. Tras el visto bueno de la plenaria, el proyecto tendrá que ser conciliado entre viernes y sábado ante algunos cambios introducidos frente al texto que se trajo de la Cámara.

“Muchas gracias. Quiero agradecerle a nuestro ponente Efraín Cepeda, a nuestro compañero de la Cámara de Representantes César Lorduy, que fue importantísimo en la construcción de esta iniciativa. Fue una iniciativa muy hermosa porque concurren los derechos de las más de 3 millones de familias que hoy en Colombia que están viviendo en esos predios y que no han podido formalizarse. Aquí le estamos reivindicando los derechos a esas familias”, de esta forma celebró la aprobación de la iniciativa el senador Arturo Char, el otro autor del proyecto