Armando Benedetti pide que se retire la reforma a la salud

El senador señaló que la propuesta no coincide con las necesidades que manifiesta la ciudadanía en las calles, por lo que no es conveniente insistir en su trámite, si no se tiene en cuenta las demandas de los y las colombianas.

En una breve carta, el senador Armando Benedetti le pidió a la Mesa Directiva del Congreso retirar el proyecto de reforma a salud de la que, señaló, es coautor. Y en ese mismo sentido, llamó a sus compañeros coautores a que se unan en la solicitud que atienda el clamor del paro nacional.

“Convencido de que es necesario e inaplazable dar un debate de fondo acerca de nuestro sistema de salud, los integrantes del Congreso debemos comprender que esta iniciativa dista mucho de los reclamos y necesidades actuales de la población y no es un buen punto de partida para iniciar tal discusión”, explicó su decisión Benedetti.

He solicitado el retiro inmediato de la reforma a la salud, entendiendo que esta iniciativa hoy dista mucho de los reclamos y necesidades de los colombianos. Espero que los demás coautores respalden mi solicitud. pic.twitter.com/acRcLyXCiy — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 3, 2021

Además de la invitación a sus compañeros, les resaltó la importancia de que se trabaje en un nuevo proyecto con la voz de la ciudadanía. Pese a que el paro se convocó en principio en contra de la reforma tributaria, que ya fue retirada por el presidente Iván Duque, lo cierto es que la manifestación recogió reclamos que van más allá de la tributaria, entre ellos, la reforma a la salud que se discute en comisiones séptimas conjuntas del Congreso.

Lea: Reforma a la salud: sí, pero no así.

La oposición ha alertado de los riesgos de esta reforma, a la vez de que señalaron su preocupación de no ser incluidos en la subcomisión accidental que estudió todas las proposiciones (más de 350) al texto.

Los reparos al proyecto por parte de los alternativos son muchos, como fortalecimiento de las EPS, monopolio de unas cinco empresas, falta de claridad en el modelo de médicos de familia, entre otros.

En ese mismo sentido, el representante del Partido Liberal y también médico, José Luis Correa, le pidió a su bancada reunirse y tomar una decisión en conjunto como se hizo con la tributaria. “Entendiendo que la reforma a la salud es igual o peor que la reforma tributaria, entiendo que la reforma a la salud es uno de los requisitos del paro, al ser uno de los clamores populares de los últimos días, solicito se cite a bancada para votar negativo desde las comisiones hasta la plenaria la reforma, porque creemos que se debe de hundir”, señaló.

Lea más: Reforma a la salud, ¿pasando de agache?

Por ahora, la discusión de este proyecto ha pasado, más bien, de agache ante la opinión pública y en los últimos días la tributaria ha sido el centro de la agenda del mundo político, quitándole foco a esta iniciativa que comenzó su trámite a finales del año pasado y en un momento en que el país necesita un cambio en la salud para mejorar el servicio y la capacidad de atención en el marco de una pandemia que le ha costado la vida a más de 74.000 personas en Colombia.