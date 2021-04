Reforma a la salud, ¿pasando de agache?

El Espectador consultó a dos congresistas de partidos independientes, de las comisiones séptimas y médicos de profesión, sobre los puntos claves del proyecto, que arranca discusión en el Congreso y al que poco le ponen atención.

“La reforma está basada en los problemas estructurales”: Fabián Castillo

¿Por qué es necesaria una reforma a la salud?

Esta reforma está basada en todos los problemas estructurales que tiene nuestro sistema de seguridad social, que ha sido tan criticado durante tanto tiempo. Nosotros decimos que son retos y problemas inconclusos que nos dejó la Ley 100. Por supuesto ha habido avances en cobertura, pero aún hay deudas en cuanto a calidad y oportunidad en la prestación del servicio.

Lea también: Con polémica arranca discusión de la reforma a la salud: congresistas se declaran excluidos

¿Qué es lo bueno del proyecto?

La propuesta tiene unas características nuevas para que el paciente sea el centro del sistema, recogiendo conceptos de la Ley Estatutaria de la Salud sobre calidad, equidad, accesibilidad, oportunidad y disponibilidad del servicio. Entre los aspectos novedosos contamos con un capítulo de seguridad sanitaria, que prepara al Estado para que, en tiempos sin crisis, podamos prepararnos para una pandemia o un evento catastrófico. Asimismo, le damos un enfoque de territorialización, reconociendo que el país cuenta con unos determinantes sociales, culturales y epidemiológicos diferentes en cada región. Con esto le damos un enfoque diferencial. Y, por último, dignificamos el talento humano en salud.

¿Qué se propone para esa dignificación?

Se expresa la obligación de dar contratos estables, dignos, bien remunerados y a tiempo. Prohibimos específicamente la tercerización laboral. Les damos la posibilidad a algunos territorios, con los dineros de regalías, a incentivar la formación del talento humano, o sea, un municipio que tiene regalías puede invertir en algunos médicos, enfermeras, odontólogos que realicen estudios de posgrado y ellos quedarán comprometidos a prestar su atención dentro de ese territorio por un tiempo determinado, e implementamos algunas prebendas para la formación y la creación de empleo para este talento humano en salud, que disminuya esa asimetría que hay regionalmente, porque hay muchos médicos que no quieren ir a trabajar o que no pueden ir a trabajar en algunos regiones apartadas.

¿Qué no comparte de la reforma?

Creo que podemos ser más estrictos en cuanto a la depuración de las EPS.

Siempre se habla del modelo preventivo, pero por lo general lo dejan en un segundo plano…

Proponemos cambiar un modelo de hospitalización a uno de promoción y prevención a través de los médicos familiares, que sepan el nombre y el apellido de sus pacientes y que le hagan seguimiento a cada persona.

¿Hay cambios en las reglas de juego para las EPS?

Les cambiamos las modalidades de pago, limitamos muchas de sus acciones al sector del aseguramiento, aumentamos los elementos necesarios para su habilitación y les damos unas funciones de mejorar el riesgo compartido en salud. Las EPS van a tener que, aparte de ser aseguradoras, comenzar a trabajar en el riesgo compartido. Les estamos exigiendo implementar telesalud y atención domiciliaria.

¿Cómo médico le gusta esta reforma?

Me gusta y le vamos a dar al país una ley que llene las expectativas de todos los actores del sistema, incluidos los pacientes.

¿Por qué se tardó tanto en discutir el proyecto?

Porque son muchos los sectores involucrados, como vivienda, vías, medioambiente. Nos tocó recoger las inquietudes de todos estos sectores, agremiaciones, incluyendo los aseguradores, los prestadores, las asociaciones científicas, gremiales en talento humano en salud, de pacientes y los entes territoriales para poder enriquecerlo y poder presentar uno que llene las expectativas de muchísimos sectores.

¿Ve algún problema que se cruce con la reforma tributaria?

Todos los medios de comunicación están pendientes de la tributaria, pero creería que el proyecto más importante que se está discutiendo, no solo en este año sino en todo el cuatrienio Duque, es esta reforma a la salud. Era algo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo y que en el marco de esta pandemia tiene la mayor relevancia.

“Lo que no está escrito en la reforma es lo peligroso”: José Luis Correa

¿Por qué es necesaria la reforma a la salud?

Porque el sistema de salud viene desde hace varios años en un incremento progresivo de las deudas, los pasivos, las carteras por cobrar. Adicional, hemos tenido serios problemas en temas de corrupción y de prestación de servicios. No tenemos verdaderamente un enfoque diferencial de la salud del país, ni de los perfiles epidemiológicos de nuestras poblaciones, y tenemos falencias desde lo técnico y científico. Aunque se han logrado cosas importantes, como la cobertura, las reformas anteriores han mostrado ser insuficientes o que empeoraron el panorama.

¿Qué es lo bueno de esta reforma?

Lo rescatable para mí es el enfoque de medicina familiar. Los sistemas basados en este modelo, como el español, tienen una de las mejores sanidades del mundo. También está la propuesta para que las EPS, especialmente las que no tienen requisitos suficientes, paguen un seguro para todo lo que tiene que ver con reserva técnica.

¿La medicina preventiva (familiar), por fin, estará de primer plano?

Hay que mencionar que la implementación de este punto, según el proyecto, está proyectado a un año, sin embargo, se necesitarían 20 para tener los suficientes médicos familiares para la población del país.

¿Qué no comparte de la reforma?

El sistema actual determina que el mercado se regule a través de la oferta y la demanda, sin embargo, en el 40 % del país (zonas rurales dispersas) no hay mercado, es decir, ahí las EPS pueden hacer lo que quieran porque son las dueñas de los usuarios y de la plata. Para esto hay que pensar en un modelo diferente, pero no hay ninguna propuesta. No se plantea nada para poner en cintura a las EPS que están teniendo posición dominante, que no son todas, por supuesto.

Que se plantee la subregionalización también es un problema, porque abren la puerta para que las EPS centralicen los servicios en sus clínicas privadas y eso termina golpeando a las IPS (hospitales y clínicas). La reforma tampoco plantea seguridad jurídica ni económica adicional para el personal de salud y lo sigue posicionando como el eslabón más débil de la cadena, a quienes le tiran toda la carga del sistema.

Y, por último, sin un control del Estado y como está la reforma, se abre la puerta al oligopolio de unas cuantas EPS, las cuales van a poder imponer tarifas que otras no van a poder sostener. No es solamente lo que tiene el proyecto, sino lo que no tiene lo que lo vuelve verdaderamente peligroso.

¿Y la mejora de las condiciones del talento humano?

En el papel hay una cantidad de garantías, pero no hay una herramienta seria para garantizar el flujo de recursos.

¿Hay cambios en las reglas de juego para las EPS?

No hay ningún cambio serio. Proponen cambiar el nombre a Empresas Administradoras del Plan de Beneficios, pero termina siendo lo mismo. Es más, se le quita más preponderancia al Estado como rector del sistema de salud. Como está, el problema estructural puede empeorar.

¿Cómo médico le gusta el proyecto?

No he hecho sino escuchar a toda la gente del sector salud quejándose y pidiendo su archivo. ¿Cómo voy a estar a favor de una reforma que en el 90 o 95 % de los comentarios han sido negativos?

¿Por qué tardó tanto dar comienzo a la discusión?

Siento que es un proyecto que nació con mucha controversia y ha tomado tiempo poner en sintonía a todos los sectores.

¿Ve algún problema que se cruce con la reforma tributaria?

La reforma tributaria tiene la atención de todo el país y la gente no dimensiona lo lesiva que puede ser la reforma a la salud, tal y como está hoy. Además, hay un problema en cuanto a que los problemas de la salud se nos volvieron paisaje, y al tramitarse a la par con la tributaria, el proyecto de la salud se volverá más paisaje.