Centro Democrático, Cambio Radical y liberales, los de más presencia

Así está el poder en los departamentos gracias al Estatuto de la Oposición

Laura Angélica Ospina - @LaurisOspina

2020 será el año de la prueba y el error para los recién estrenados opositores de turno en las regiones. Después de 29 años, las asambleas departamentales y los concejos municipales materializan, por fin, la curul dada a los segundos que sacaron mayor votación en los comicios a gobernaciones y alcaldías. Y si bien ya se puso en práctica con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 (con los cuales Gustavo Petro se convirtió en senador y Ángela María Robledo en representante a la Cámara), este será el año para experimentar qué tan efectivo puede ser un mandato hecho para darle lugar, presencia y decisión a una voz opuesta a la elegida por los pueblos y así ejercer la democracia.

En efecto, todavía no es del todo clara la efectividad de esta norma, porque, entre otras cosas, si bien es un avance fundamental para la oposición en Colombia, no implica obligatoriamente que el que queda de segundo y acepta su curul sea una fuerza política contraria a la que ganó y se declare antagonista político de la administración electa. Es decir, no es un asunto de blanco y negro, pues los segundos también pueden proclamarse independientes o incluso de gobierno. Ese fue el caso, por ejemplo, de Carlos Fernando Galán. En la carrera por la Alcaldía de Bogotá fue la principal competencia de Claudia López (perdió por poco más de 86.000 votos), pero por sus posturas ideológicas no era el rival máximo de la hoy alcaldesa. Ese rol le pertenecía a Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien quedó de tercero.

En todo caso, en su llegada al Concejo, Galán se proclamó de línea independiente y su rol para hacerle control político a la alcaldía de López no es tan claro. Cosa similar pasa en el resto del país, pero concretamente en las asambleas.

En 28 de los 32 departamentos, los segundos aceptaron ser diputados para este cuatrienio. Los únicos que le dijeron no al cargo fueron Víctor Libardo Ramírez (Cauca), Luis Miguel Cotes (Magdalena), Damir Bravo (Nariño) y Nery Oros Ortiz (Vichada).

Con ellos por fuera se consolidó un tablero de la oposición en el que la colectividad predominante es el Centro Democrático, que cuenta con 10 curules dadas por el Estatuto a lo largo del país. Aceptaron en lugares como Quindío, San Andrés, Norte de Santander, La Guajira, Cundinamarca y Caquetá, entre otros. Quedaron de segundos casi siempre en coalición con otros partidos (como Colombia Justa Libres, el Partido Liberal, el Conservador, ADA, ASI y Aico), y solo en dos departamentos (Cesar y Antioquia) lo hicieron sin dichas alianzas.

Entonces, pese a que el uribismo brilló en las elecciones regionales por su incapacidad para alcanzar las gobernaciones, destacó por no salir del todo derrotado.

Después de la colectividad de Álvaro Uribe, Cambio Radical y el Partido Liberal, con ocho sillas respectivamente, son las organizaciones que también representan, en términos generales, una presencia importante como opositoras a nivel regional.

Y son, incluso, una combinación que acogió en dupla las curules de Boyacá y Sucre, y como tríada, incluyendo a la U, logró los puestos del antagonismo en Amazonas y Caquetá. Esa mezcla constituida por Cambio Radical, el Partido Liberal y la U fue exitosa, no solo para hacer observancia desde la asamblea, sino también para sacar adelante seis gobernaciones, en algunas ocasiones en coalición con otras colectividades, como el Partido Conservador. Con tantas alianzas, y con la dinámica particular de los acuerdos y giros por conveniencia que se dan entre políticos en las regiones, no ha de sorprender que comprobar la efectividad de la silla que le debería dar voz a la oposición sea una tarea aún más difícil.

Estos son los rostros de los 28 diputados que aceptaron la curul de la oposición:

Así quedaron repartidas las fuerzas políticas que aceptaron la curul resultante del Estatuto de Oposición en el país:

Acá puede ver los partidos políticos que ganaron las gobernaciones. La mayoría triunfó en coalición con otras colectividades: