“Cayita” Daza tendrá que comparecer ante el CNE el 21 de diciembre

Al día siguiente serán escuchados por el tribunal electoral en versión libre Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, Luis Guillermo Echeverry, gerente de la campaña Duque presidente. Las diligencias hacen parte del proceso por la Ñeñepolítica.

Hace unas semanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó a la sede del Centro Democrático para auditar las cuentas del partido por una posible financiación irregular de la campaña presidencial de Iván Duque. Ahora, por ese mismo caso, el tribunal fijó las fechas para que implicados en el caso rindan testimonio y/o comparezcan en versión libre.

En medio de las pesquisas por la indagación preliminar “por la presunta vulneración de las normas electorales sobre financiación de campañas políticas, con ocasión de las elecciones de presidencia de la república para el periodo 2018-2022”, el CNE citó para este 21 de diciembre a María Claudia Cayita Daza para que rinda testimonio sobre el caso.

De manera similar, el tribunal electoral fijó el 22 de diciembre como la fecha para que Luis Guillermo Luigi Echeverry, gerente de la campaña Duque Presidente, y Nubia Stella Martínez, directora del partido de Gobierno, den versión libre dentro este mismo caso, que comenzó por las interceptaciones legales a Cayita Daza y al ganadero y presunto narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández.

Y es que estos audios pusieron sobre la mesa la posible entrada irregular de dineros a la campaña que llevó a Iván Duque a la Casa de Nariño. Por eso fue que, en agosto pasado, el Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar al primer mandatario, al gerente de su campaña, Echeverry, y el partido Centro Democrático.

Como se dijo anteriormente, el CNE ya ha venido adelantando algunas acciones en este caso, que incluyeron una auditoría a la sede del Centro Democrático. Allí se analizó los movimientos financieros de los últimos años del Centro Democrático. El objetivo fue determinar si hubo aportes que no fueran incluidos en los libros de la campaña, al hacerse por medio del partido.

Las dificultades en este proceso parte de la diferenciación que hay entre las cuentas de la campaña, que llevó Echeverry, y lo movimientos económicos del partido. Un informe de Noticias Caracol deja entrever que hubo un choque por los dineros del esfuerzo presidencial, pues Daza y otros cercanos al uribismo habrían tenido roces con Luigi Echeverry por los recursos y donaciones de la campaña.

Pero vale señalar que la génesis de este proceso fueron otros audios, en los que el Ñeñe Hernández y la Caya Daza hablan, supuestamente, de meter $1.000 millones a la campaña presidencial por “debajo de la mesa”. En este dossier también está el audio de una llamada entre Daza y Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático. Ambas discuten un supuesto aporte del ahora fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros.

En esa charla, Daza preguntó “¿Qué pasó con lo del venezolano?” –en referencia al empresario Oswaldo Cisneros– a lo cual la directora del partido respondió: “Sí. ¿Sabes cuánto nos dio? 300.000 dólares”. Sin embargo, la propia Martínez aseguró tras conocerse el audio que en ese momento sufrió un “lapsus” y agregó: “No era ‘dio’, sino ‘ofreció dar’. Dije esa suma porque fue la que el empresario usó. Pero una cosa es lo que la gente ofrece en las campañas y otra lo que efectivamente terminan dando”.

Investigaciones periodísticas permitieron determinar que las donaciones no figurarían a nombre de Cisneros, sino que fueron hechas por socios y empresas del ya fallecido empresario. Expertos han señalado que “la financiación a través de los partidos es el canal que utilizan algunas campañas presidenciales para sacarle el cuerpo a los topes legales que tienen los candidatos”. Asimismo, se debe recordar que los aportes de extranjeros a campañas en el país están prohibidos.

No está claro los aportes que Daza pueda dar al proceso pues hace unas semanas estuvo antes la Comisión de Acusación en la Cámara por un proceso similar y allí se limitó a guardar silencio. A esta célula también fue citado Luigi Echeverry, pero no se presentó, por lo que se le hizo una nueva citación, que hasta el momento no ha ocurrido.