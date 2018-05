Aló ¿Por favor Colombia?”

¿Cómo disminuir el embarazo no deseado? Marta Lucía Ramírez responde en el #RetoDelos10Minutos

* Redacción Política

La iniciativa civil Aló ¿por favor Colombia? continúa con su intención de acercar a la ciudadanía con los diferentes candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia del país. En esta oportunidad, Marta Lucía Ramírez, formula vicepresidencial de Iván Duque, se sumó a Angela María Robledo y Claudia López, después de aceptar al #RetoDeLos10Minutos y responder las preguntas formuladas por Carlos Andrés Ramírez Velilla, un especialista en innovación radicado en la ciudad de Medellín.

Carlos, de entrada, declaró sentir una gran admiración por la ex ministra de defensa pese a no estar de acuerdo con su orientación política y cuestionó su adherencia a la campaña del candidato del Centro Democrático y el discurso empleado en sus diferentes intervenciones. Además, afirmó que el líder de la coalición no debería ser Duque sino ella, dada su trayectoria y experiencia.

Marta Lucía Ramírez, por su parte, reveló que renunciar a sus aspiraciones presidenciales y unir fuerzas con el senador bogotano fue una decisión difícil, pero que era lo mejor dado la actual situación del país que, en su opinión, necesita un cambio. “Uno tiene que optar por hacer parte de un proceso o una coalición como hice yo o seguir con un discurso teórico y sólido, pero sin ninguna posibilidad práctica de transformar a Colombia” dijo Ramírez.

La siguiente duda planteada por Carlos estuvo relacionada en como el crecimiento económico puede verse reflejado en la disminución de la desigualdad.

En este punto, la candidata enfatizó en su condición de mujer y aseguró que la misma le permite tener una sensibilidad distinta respecto a este tipo de problemas. A su vez, recordó su paso por el Ministerio de Comerio Exterior y sus intentos por construir políticas públicas encaminadas a fomentar el emprendimiento y mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos.

Por último, Carlos abordó un tema que, en su momento, produjo controversia y fue cuando Iván Duque expuso su propuesta para reducir el embarazo adolescente en un debate presidencial. En aquella ocasión, Duque dijo que el tiempo ocioso aumentaba las posibilidades de embarazo en menores de edad.

La pregunta de Carlos fue: “¿Qué piensa usted de la propuesta de Iván Duque de usar el trabajo juvenil e infantil como método anticonceptivo?”

Marta Lucia Ramírez manifestó que no se brindó el tiempo necesario para que Duque finalizara su presentación y que por eso fue malinterpretado. También explicó que el Gobierno debe crear espacios que cultiven a los jóvenes desde el punto de vista emocional y les enseñe, a futuro, el ejercicio de algún oficio.

Esta llamada fue un ejemplo de cómo, sin recurrir a insultos, se pueden debatir diferencias en la política. De esta forma, Aló ¿por favor Colombia? sigue con su misión de lograr conversaciones con contenido en donde sobresalga el respeto por las ideas opuestas. En los próximos días, serán publicadas las conversaciones de más candidatos (Sergio Fajardo, Ángela Robledo, Claudia López, Juan Carlos Pinzón y Clara López también aceptaron el #RetoDelos10Minutos) con personas de diferentes partes de Colombia que se registraron en la plataforma www.aloporfavorcolombia.com.

Aquí se puede ver la llamada completa entre Carlos y Marta Lucía: