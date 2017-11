Congresista denuncia maniobras dilatorias en caso Leonidas Bustos

El representante investigador, Edward Rodríguez, amenazó con renunciar al caso si la Comisión de Acusación no toma una decisión sobre la recusación que radicó el exmagistrado en su contra.

Con la de este martes, se cumplieron tres sesiones en las que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es convocada y, curiosamente, ninguno de sus miembros asiste. Si no fuera porque en sus manos reposa una de las investigaciones más escandalosas para la Rama Judicial, como lo es el denominado cartel de la toga, dicho ausentismo legislativo no pasaría de ser algo más que de un simple comportamiento ya usual en los legisladores. Pero los representantes investigadores que tienen a cargo ese caso han encontrado una explicación mucho más preocupante: fuerzas oscuras estarían impidiendo a esa célula investigativa sesionar.

Esa fue, al menos, la denuncia que hizo el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien reclamó sobre una aparente estrategia dilatoria orquestada desde la propia Comisión de Acusación que, según dijo, no se ha reunido para votar la recusación que radicó en su contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, quien es investigado por ser liderar la presunta ola de corrupción en el alto tribunal.

“No sabemos si hay fuerzas oscuras, si no quieren (votar los representantes) por miedo. Pedimos contundencia ante la recusación del magistrado Bustos. Queremos darle respuesta al país. Si mañana no hay decisión, yo renuncio”, dijo el legislador uribista. Y es que el exmagistrado Bustos presentó, hace apenas algunos días, una recusación en contra de Rodríguez argumentando que su proceso no cuenta con las garantías suficientes en manos del legislador.

“El representante investigador Edward Rodríguez ha salido a los medios a informar que ya están listas las decisiones para mostrarle los resultados al país acerca de las investigaciones llevadas a cabo en la comisión de acusación”, dijo en su momento Bustos, al advertir que en ese momento no se habían acabado los términos procesales. Además, alegó una presunta animadversión por parte de Rodríguez en su contra por su posición frente al Acuerdo de Paz y por las decisiones que, en su calidad de magistrado, adoptó en contra de algunos exfuncionarios y excongresistas afines al expresidente Álvaro Uribe.

La Comisión de Acusación fue convocada, nuevamente, este miércoles para decidir sobre la recusación del representante del Centro Democrático. En caso de aplazarse nuevamente dicha votación, Rodríguez presentará de inmediato su renuncia al caso.