Denuncian ante la Corte Suprema a congresistas por supuestas presiones a EPS

La denuncia, a la que se suma una queja disciplinaria ante la Procuraduría, se desprende de un audio que compromete al representante liberal Juan Carlos Reinales, quien habla con un representante de la EPS Asmet Salud sobre el cobro “de una carterita”.

Por los delitos de concusión y violencia moral contra servidor público fueron denunciados ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tres congresistas, entre ellos el representante Juan Carlos Reinales, del Partido Liberal, por supuestas presiones a entidades promotoras de salud (EPS).

Lo anterior, luego de que el propio Reinales fuera grabado hablando de supuestos contratos a hospitales e incluso, el cobro de una “carterita”. La revelación fue hecha por el diario El Tiempo, que conoció un audio de 16 minutos en el que charla el representante con el gerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Aguilar.

Dicha conversación –que sería de principios de noviembre pasado y que había transcurrido en el aeropuerto El Dorado–, giraría alrededor de las discusiones que se han adelantado en la Comisión Séptima de la Cámara (encargada, entre otras, de temas de salud) y los debates al superintendente Fabio Aristizábal.

Precisamente, los otros dos congresistas denunciados –cuyos nombres aún no se conocen, pero que habrían intentado favorecer a la EPS Medimás– hacen parte de la Comisión Séptima. En uno de los apartes del audio Reinales le hace dos peticiones al gerente de Asmet: “Una, ya usted hizo un compromiso con ellos; quiero que usted me lo ratifique y que lo ratifiquemos”.

En otro de los apartes manifiesta: “Cuál es mi rédito ahí, de eso es que yo vivo, hago la tarea, hago la gestión, que jodo aquí, que jodo allá, que mariqueo allí”. Y finalmente, se refiere a “otra cosita”: “¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí? Yo le paso el listadito”.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el representante Juan Carlos Reinales admitió que sí habló con gerentes del Hospital San Jorge y con la EPS Asmet Salud, buscando que se le pagara la cartera a la red hospitalaria y que retomara la ‘ruta del cáncer’.

“En la grabación aparece que yo pido que recojan cartera. ¡Claro que sí! Le he pedido varias veces a esa EPS que paguen a la red hospitalaria todo lo que le deben y eso es justamente lo que hemos hechos debates en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”, argumento el representante.

Reinales alegó que detrás de las denuncias estarían las propias EPS, que supuestamente buscarían afectarlo por las críticas que ha formulado por la alta cartera que deben a los hospitales. De hecho, el parlamentario manifestó que seguirá realizando debates contra EPS que no paguen oportunamente los pagos e insistió en que el audio está editado para distorsionar la situación.

El gerente de Asmet Salud, Gustavo Aguilar, habló también con El Tiempo, quien sostuvo que fue el congresista quien lo buscó para dialogar de temas relacionados con ‘la ruta del cáncer’, el cobro de una cartera y contratos con los hospitales San Jorge y el de Dos Quebradas. “Él me citó. Me dijo que quería hablar conmigo varios temas, uno de ellos relacionado en el tema del hospital San Jorge y me presentó una recomendación frente a unos prestadores que él me iba a pedir que cómo le ayudábamos con los temas de contratación y pagos”.

Aguilar sostuvo que, tras la reunión, Reinales le preguntó vía WhatsApp por los contratos y declaró que este le insistió para “colaborar con los pagos a unos prestadores conocidos de él. Me dijo que él representaba a la región y que conocía a los prestadores (...) Me dio a entender que le ayudaban a él en los temas políticos, que como parlamentario era gente que le interesaba ayudar”.