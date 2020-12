El contrato del Gobierno con RTVC que levantó polémica en redes

El acuerdo se firmó por más de $6.300 millones y entre las especificaciones hay un ítem que corresponde a “entrevistas con el presidente”, propuesta que también se hizo para el período 2018-2020, pero que nunca se realizó.

Este jueves, Caracol Radio reveló la suscripción de un contrato interadministrativo entre Presidencia y RTVC de más de $6.300 millones con el objeto de prestar los servicios de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales para la Presidencia. Este acuerdo generó polémica en redes porque incluye entre las especificaciones técnicas una entrevista con el presidente, un programa planteado en el que el primer mandatario “dialoga con colombianos destacados en todos los ámbitos”.

El Espectador revisó el contrato con vigencia entre el 30 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2022, así como los contratos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos desde 2014 a 2018 y el que firmó la administración Duque recién llegado a la Casa de Nariño que correspondió para el período 2018-2020.

Todos los contratos están por encima de los $5.000 millones y cada uno especifica qué programas y proyectos audiovisuales se adelantarán. Por ejemplo, de 2014 a 2018, la administración Santos propuso magazín interactivo en directo de una hora de duración, magazín agenda en directo en Bogotá de una hora de duración, magazín informativo pregrabado de 30 minutos y cápsulas SIG de 3 a cinco minutos, así como cualquier otro servicio audiovisual requerido.

Sobre esto pudo ser una alocución presidencial, el acompañamiento a un evento para hacer registro audiovisual y fotográfico, entre otros servicios. En el caso de Iván Duque, los contratos firmados fueron por concepto de reportaje periodístico; para hacer divulgación de la gestión del presidente; informativo, un formato de 10 minutos para informar las principales noticias del Gobierno; magazín informativo, que recoge lo más significativo de la semana que se emiten todos los domingos por el Canal Institucional de 7:30 p.m. a 8:00 p.m.; agenda internacional, en el que se hace un resumen de los viajes del primer mandatario; entrevista con presidente; y cápsulas, que son microprogramas de crónicas de 2 a 6 minutos sobre diferentes temas que tendrán que pasarse cinco veces al día por el Canal Institucional.

El programa de entrevistas con el presidente se planteó para el primer contrato suscrito entre la administración Duque y RTVC, sin embargo, no se hizo un solo programa. Por eso, desde Presidencia insisten que esta propuesta, aunque se vea reflejada allí, no significa que se vaya a ejecutar, sino que es objeto de viabilizarse.

Sobre esto, también destacaron que este año fueron contados los programas de agenda internacional debido a que por la pandemia el presidente dejó de viajar fuera del país por nueve meses. En ese sentido, desde la oficina de prensa insistieron que estas propuestas no son camisas de fuerza y se flexibiliza dependiendo de las necesidades comunicacionales y de prensa que requiera la Casa de Nariño.

“Estos contratos con RTVC se vienen suscribiendo desde que se acabó Inravisión. Con esto se creó un modelo con el que se contrataba al personal técnico de la Consejería de la Información y Prensa, de los que se incluyen camarógrafos, fotógrafos, sonidistas, luces, entre otros, que, además de realizar los formatos propuestos, también están para cualquier novedad por las que se necesiten estos servicios”, explicó Carlos Cortés, consejero de Información y Prensa.

Entre otras palabras, para el Gobierno no hay nada novedoso con este nuevo contrato firmado para prestar los servicios técnicos de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales y que los recursos que no se usaron para las entrevistas con el presidente fueron usadas para satisfacer los otros programas y necesidades audiovisuales que se presentan sobre la marcha. La pregunta queda abierta: ¿por qué no se retiró del nuevo acuerdo este ítem y se distribuyó el dinero presupuestado para otros asuntos?