El futuro próximo del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo

En medio de rumores de renuncia y el aplazamiento de la moción de censura en la Cámara alta del Congreso, comienza la semana para el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Citantes aseguran que el debate se dará con o sin él.

El fin de semana transcurrió en medio de rumores sobre una posible renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para supuestamente lanzar, de manera oficial, su precandidatura a la Presidencia de la República y otra noticia confirmada: que el debate de moción de censura en su contra, propuesto por los senadores Jorge Enrique Robledo (Polo) y Roy Barreras (la U), y que estaba citado para hoy, fue reprogramado para el próximo 22 de octubre. El punto central de ese debate será la actuación de Trujillo respecto de la llegada de militares estadounidenses a Colombia, un asunto en el que, a juicio de los convocantes, se desconoció al Congreso.

Por supuesto, tanto Robledo como Barreras se refirieron al asunto y criticaron con dureza las supuestas aspiraciones electorales de Trujillo. “Tenemos un candidato presidencial que está haciendo proselitismo armado. No hay respeto por las Fuerzas Militares”, comentó este último y le hizo una propuesta al funcionario a través de su cuenta de Twitter: “Ministro Carlos Holmes Trujillo, le propongo otra salida más digna: quédese en el cargo hasta fin de mes. Así no esquiva el debate del jueves 22. Le da la cara al país en un debate serio y renuncia a los dos días, como hizo (Guillermo) Botero”.

Para Robledo, por su parte, ya se sabía que el mindefensa tiene intenciones de ser candidato presidencial, deseo que ha manifestado “desde el día siguiente de salir del Ministerio de Relaciones Exteriores”. No obstante, considera que una gestión basada en una posible candidatura “le hace daño a la Fuerza Pública”. “No me sorprendería, porque en la Casa de Nariño y en el uribismo saben que esa es una carta quemada. Los ministros son fusibles. El problema no es el ministro, sino el presidente. ¿Por qué sostiene a alguien que les está haciendo un daño grandísimo a la institucionalidad y a la Fuerza Pública?”, cuestionó el legislador.

Esas versiones sobre una eventual salida del Trujillo tomaron más fuerza ayer, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde su finca El Ubérrimo, en Córdoba, hablara extensamente sobre la decisión judicial que lo dejó en libertad, en medio del proceso que se le adelanta por presunto soborno y fraude procesal. De su discurso llamó mucho la atención que concluyera haciendo un llamado a mirar hacia 2022. “Saludo, compatriotas. Ojo con el 22. Por la defensa de la libertad y la democracia, hasta el final”, dijo el también exsenador, en lo que para muchos sectores fue claramente la trompeta inicial de la campaña presidencial del uribismo. Pero, ¿quién será el candidato?

Lo que dejaron claro Robledo y Barreras es que, con ministro o sin ministro, el debate de moción de censura va porque es necesario que el Gobierno Nacional le dé explicaciones al país sobre las actuaciones recientes de Carlos Holmes Trujillo. Y aunque, a juzgar por el resultado del debate que ya se le hizo en la Cámara, el funcionario tiene un amplio apoyo en el Congreso, Robledo cree que hay un factor importante que podría inclinar la balanza en el Senado a favor de la oposición: “Hay algo que me hace ser optimista. Lo que hizo Trujillo es que nos agredió como senadores, rompió la separación de los poderes. Es una vergüenza que el ministro se atreva a falsificar decisiones del Senado”.

El ambiente

Según el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, hay un desconcierto por los resultados del Gobierno en materia de seguridad y por el “mal manejo de la Policía”, pero, aunque existe esa crítica, también asegura que hay un sector gobiernista que vota a favor a pesar de los errores. Basado en hechos recientes, como la no aprobación de la extensión del subsidio a las nóminas de las microempresas, a Lara no le extrañaría “que esa misma bancada salga a aplaudir al Gobierno por sus errores”.

“Es un gobierno que solo puede gobernar con el Congreso cerrado, reducido indignamente a una plataforma. No recuerdo episodios así en los mandatos de Uribe o Santos. Por más errores que cometieran, daban la cara y daban el debate de frente. Aquí parece que les da miedo dar la cara”, agregó Lara.

Desde el uribismo, la senadora Paloma Valencia cree que el debate de moción de censura en el Senado será una réplica de lo que sucedió en la Cámara: “La izquierda radical contra él (Carlos Holmes Trujillo) y nadie más”. Y recalcó que la virtualidad, de alguna manera, ha reducido todo a impresiones genéricas, por lo que no se atreve a dar detalles sobre los apoyos que rodean al mindefensa. “La mayoría de los colombianos apoyan a las Fuerzas Militares. Todas las instituciones son susceptibles a mejorar. Debemos buscar que la Policía pertenezca más a la comunidad, diferenciar una policía urbana de una rural, pero no creo que la gente esté en contra de ella”, dijo Valencia.

Por su parte, el senador Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, advirtió posibles irregularidades de forma en las citaciones a moción de censura al ministro y, en su opinión, Carlos Holmes Trujillo debe ser exonerado de toda responsabilidad de lo que se le cuestione. “A mi juicio, no ha habido aquí el paso de tropas extranjeras, sino asesoría al Ejército con la finalidad de combatir el flagelo del narcotráfico, que tanto daño ha generado en Colombia. Debe operar la razón y sensatez antes que la pasión ciega de rivalidades”.

Lo que sí está programado para este martes es la votación de la moción de censura contra Trujillo en la Cámara de Representantes que, a decir verdad, solo será un trámite, porque está cantado que hay mayorías a favor del funcionario del gobierno Duque. Algo que sabía la oposición, pero que igual siguió adelante, pues en su concepto era importante que el abuso policial y las actuaciones desmedidas de la Fuerza Pública fueran cuestionadas de frente a Colombia.