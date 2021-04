“El paro no es para la violencia, no es contra la Policía”: Petro sobre protestas del 28 de abril

El líder de la oposición invitó a usar otras formas de protesta, como no hacer transacciones bancarias. Sobre todo, pidió a los manifestantes no permitir la incitación a la violencia.

El senador Gustavo Petro se pronunció este lunes sobre la jornada de protestas que se tiene prevista para este martes 28 de abril en todo el país, en contra de la reforma tributaria radicada por el presidente Iván Duque Márquez en el Congreso.

Hizo énfasis en un mensaje a la no violencia y les pidió a quienes decidan salir a manifestarse en las calles que no permitan la provocación de este tipo de actos.

“Mañana quieren es hacer confrontar al pueblo con la Policía. Ojo, por eso trata de prohibir las marchas. Mañana quieren violencia los amigos de la reforma. No se puede caer en trampas, el paro no es para la violencia, no es contra la Policía, no es para extender la enfermedad, es contra la reforma tributaria”, dijo Petro.

También reiteró una idea que ya había sostenido en su cuenta de Twitter, sobre otras formas de protesta. “Mañana hay que entender que el éxito del pao no es una manifestación solamente. Es, sobre todo, el cese de actividades, y el cese de actividades no expande la enfermedad. Al contrario, la controla, no enfrenta a la Policía, es pacífico, no violento”.

En ese sentido, invitó a los manifestantes a ponerle un freno a sus actividades diarias: “no abra su negocio mañana, permita que sus empleados no trabajen, no saque su carro mañana, ni su bus ni su camión ni su taxi. No vaya a trabajar, no compre gaseosas, no compre en grandes superficies comerciales, no haga transacciones financieras, sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a Colpensiones, no suba a Transmilenio”.

Por otra parte, sugirió a quienes estarán en las calles que usen tapabocas y mantengan el distanciamiento físico para evitar contagios de COVID-19.

Petro concluyó insistiéndoles al presidente Duque que retire la reforma tributaria del Congreso, al considerar que va en contra de los intereses de los trabajadores. “No se le puede subir impuestos a la comida cuando crece el hambre, y no se le puede subir impuestos a la gente que trabaja cuando crece el desempleo (…) El mejor gesto de tranquilidad es que el mismo Gobierno retire una reforma tributaria fallida”, finalizó.

El fallo del tribunal

Una de las últimas informaciones que afectó directamente las protestas de este martes fue el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó el aplazamiento de las manifestaciones y pidió a los gobiernos locales revocar los permisos que se hubiesen dado para esas movilizaciones.

Según señala el auto, se debe implementar “un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia COVID-19 y sus mutaciones que garantice a los manifestantes como a los terceros de que se da cuenta en esta providencia los derechos fundamentales a la salud, la vida y la salubridad pública”.

Ante la noticia, el Comité del Paro anunció una reunión de urgencia y se decidió que se defenderá la protesta como un derecho constitucional que prima sobre una decisión judicial.