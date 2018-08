El trino de Petro que no cayó bien en la costa Caribe

* Redacción Política

Luego del resultado obtenido por la Consulta Anticorrupción, el senador analizó los resultados a nivel regional y consideró que el umbral no se había alcanzado debido a que en esta región los ciudadanos no participaron por estar inmersos en el feudalismo.

Luego del resultado obtenido el domingo 26 de agosto por la Consulta Anticorrupción, que, si bien no alcanzó el umbral, sí obtuvo una votación significativa de más de 11, 5 millones de votos, diversas reacciones se han tomado las redes sociales. Una de ellas, y quizá la más polémica, fue la impresión que hizo el senador Gustavo Petro sobre la votación en la Costa Caribe.

Lea: Mensaje contundente: 11,6 millones dijeron no a la corrupción

En la noche de ese domingo, cuando ya se conocía que no se había alcanzado el umbral, el excandidato presidencial analizó los resultados a nivel regional. “El problema estuvo en la costa Caribe. El Feudalismo y la compra de votos la ha absorbido tanto que no reacciona cuando no hay dinero en las urnas”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.

“Hay que hacer un gran esfuerzo en el Caribe para liberar su ciudadanía, si no seguirá ganando la corrupción”, continuó mientras afirmaba que “Medellín es la ciudad que más avanza”.

Luego del trino, las reacciones no se hicieron esperar. Erasmo Zuleta, representante a la Cámara por Córdoba, rechazó de manera vehemente los señalamientos de Petro a toda la costa Caribe.

Lea también: Departamentos más afectados por la corrupción, los que menos participaron en la consulta

“Cómo se atreve usted a señalar a toda una región de haber vendido el voto. Ofende a quienes hemos demostrado que la dinámica de la política ha cambiado y que eso que llama feudalismo no es más que una excusa para justificar sus derrotas”, escribió el representante a través de la misma red social.

De acuerdo con Zuleta, “el problema es que usted (Petro) se sienta orgulloso de la costa Caribe únicamente cuando votan por usted. Cuando no, entonces somos vendidos y corruptos”, puntualizó el parlamentario.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, que acompañó el proceso de la consulta desde la recolección de las firmas, también se mostró en desacuerdo con lo expresado por el excandidato presidencial. Según ella, la vía no es estigmatizar a los habitantes de la costa, sino la renovación de la clase dirigente en esta región. Además, sugirió que Petro hubiera podido ir a mostrar su apoyo a la Consulta en varias ciudades del Caribe y no hacerlo solo desde Bogotá.

Al rechazo a lo expresado por el senador, se sumó este martes el periódico con sede en Barranquilla, El Heraldo, quienes a través de su editorial condenaron las palabras de Petro.

Le puede interesar: Quién ganó y quién perdió con la Consulta Anticorrupción

“Es cierto que en el Caribe están extendidos el clientelismo y la compra de votos, unas prácticas que habría que erradicar para siempre. Pero lo que más hay en número, de lejos, es una masa mayoritaria de ciudadanos que se resiste sistemáticamente a votar, ya sea por apatía, por agotamiento o por indiferencia hacia las opciones políticas existentes, incluida la del senador Petro”, afirma el editorial.

El editorial del periódico concluye afirmando que “en vez de agraviar a los costeños -él lo es, de origen-, Petro haría bien en contener sus impulsos y pensar dos veces antes de soltar sus estridentes trinos”.

Le puede interesar: "Así lo roban en Colombia y usted ni cuenta se da"