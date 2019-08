“Es urgente la cadena perpetua para violadores de niños”: Duque al Congreso

-Redacción Política

Este sábado, durante el Taller Construyendo País en Cali, el presidente Iván Duque se refirió nuevamente al proyecto que busca aplicar la cadena perpetua revisable para violadores de menores de edad. En esta ocasión, el mandatario le mandó un mensaje de “urgencia” a los congresistas para que adelanten el trámite de la iniciativa que es una de las banderas de su gobierno.

“Le hago un llamado a los miembros del Congreso: sabemos que hay diferencias, pero estas se pueden adelantar a través de la democracia. Porque Colombia necesita la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, y que sus delitos sean imprescriptibles”, afirmó el presidente.

Así mismo, arguyó que la celeridad que pide para este proceso se basa en las cifras de violencia contra menores de edad. “Según indicadores de Medicina Legal, el lugar más amenazante para un niño es el entorno familiar. Vimos también que, según una encuesta realizada con el apoyo de Unicef, de los jóvenes encuestados entre los 17 y 25 años el 17% de hombres y el 25% de mujeres dijeron haber sido violentados en sus primeros años de vida”.

Las declaraciones de Duque salen luego de que el martes pasado la Cámara de Representantes decidiera aplazar el debate sobre este asunto. Durante ese día, la sesión que duró más de dos horas no prosperó para empezar a discutir el proyecto porque los congresistas consideraron que aún faltaba el concepto del Consejo Superior de Política Criminal.

Además, Margarita Restrepo, legisladora del Centro Democrático, consideró que los miembros del Capitolio no debían tramitar este proyecto en plena época electoral, para que los candidatos a las corporaciones locales no lo utilizaran para réditos durante su campaña.

El debate de ese momento, que además era el de apertura, se concentró únicamente en por qué debía o no aplazarse. Al final, los 32 representantes votaron y con un empate (16 a favor y 16 en contra) decidieron postergar. En ese comicio el voto del uribista Álvaro Hernán Prada hubiese sido definitorio para no aplazar, pero no votó porque en ese momento atendía una llamada telefónica.

La postura de Margarita Restrepo llamó la atención porque, siendo del partido de Gobierno, no impulsó la discusión de un tema tan importante para el presidente. La representante, que ha sido una de las fervientes defensoras de los derechos de los niños y adolescentes, manifestó que en esta ocasión “no acompañaba” a Duque, a sabiendas que a su consideración este no era el momento para darle discusión al tema.

Durante el Taller Construyendo País, Duque también se refirió a la circular roja publicada la semana pasada por Interpol para buscar y capturar a Seuxis Paucias Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich.

“Esa circular es muy importante porque ningún país le puede dar protección a alguien que está siendo buscado por la justicia internacional. Apoyamos el proceso de reincorporación de quienes han dejado genuinamente la legalidad, pero que quede claro que así como lo hicimos con Guacho y Rodrigo Cadete seremos implacables con quienes quieran reincidir en prácticas ilegales”, dijo.