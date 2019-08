Cadena perpetua para violadores: argumentos a favor y en contra

Si bien este martes estaba previsto que arrancara el primero de ocho debates en el Congreso para implementar la cadena perpetua para violadores de menores, la discusión se aplazó a la espera de si se requiere un concepto del Consejo de Política Criminal sobre el asunto.

Sin embargo, detrás de la iniciativa se libra toda una puja política entre quienes insisten en que los abusadores paguen penas de cadena perpetua por sus actuaciones, y los que consideran que ya se cuenta con sanciones lo suficientemente fuertes para castigar este tipo de delitos.

Los representantes Adriana Magali Matiz (Partido Conservador), y Germán Navas Talero (Polo Democrático), fueron los ponentes del proyecto a favor y en contra del proyecto, respectivamente. Estos son sus argumentos para defender su postura.

“Es un proyecto demagógico”: Navas Talero

Para el representante Germán Navas Talero (Polo Democrático), quien rindió ponencia negativa al proyecto, advirtió que con la iniciativa se está haciendo política en lugar de buscar resocializar a los delincuentes. En desarrollo de la sesión, denunció que el pasado fin de semana fue hostigado en redes sociales y que, incluso, le dijeron que “ojalá violarán a mis hijas” por su postura.

El congresista, quien reclamó el concepto del Consejo Superior de Política Criminal antes de arrancar el debate, aseguró que la iniciativa no se justifica y que no está en busca de votos.

¿Por qué no considera conveniente el proyecto?

Porque es demagógico. Va a crear penas irredimibles. Yo me pregunto, si el Gobierno no tiene el dinero para mantener en las cárceles comunes a todos los delincuentes, ahora a dónde va a meter a estos.

¿Se trata de un tema solo de infraestructura carcelaria?

No solo es eso. El 95 % de los delitos se quedan en la impunidad porque no hay organismos de investigación. Si en verdad se quiere justicia, es necesario que haya una buena investigación y aquí no la hay. La Fiscalía tiene un sinfín de procesos, engavetados algunos, entonces qué saca uno con ponerles penas de 400 años a los procesados si nadie va a investigar.

El delincuente le teme a la certeza de la pena, no a la cantidad de pena. Si esto fuera cierto, todos los países tendrían cadena perpetua y se habría acabado el delito de abuso de menores.

¿Tiene futuro un proyecto de este calibre?

Insisto, es demagógico. Dentro de cinco años la sociedad estará pidiendo que los suelten de las cárceles. Ustedes los medios de comunicación viven clamando por la situación de hacinamiento que hay en las cárceles, donde incluso hay reclusos durmiendo uno encima de otro. Sin embargo, colaboran también para esa con la cadena perpetua.

¿Cuál es su principal reparo?

La falta de lógica. Aquí hace falta un proceso de formación, educación y luego sanción, pero lo que quieren es sanción sin educación, pero ni siquiera para sancionar tienen el dinero. La solución es aplicar las normas que hay.

Si hay una pena que dice 60 años, pues que se paguen los 60 años, el problema son los beneficios: ‘que si confiesa hay rebaja de pena, que si se porta bien’ y esos 60 años que podrían corresponderle a un procesado, terminan en 10 años.

Eso pasa porque no han sido capaces de decir que no habrá beneficios para los delincuentes y punto. No se requiere ser jurista para entenderlo. Eso es falta de seriedad.

¿Cómo ve el ambiente en la Comisión Primera de la Cámara?

Estos congresistas no saben legislar porque son analfabetas jurídicamente e inventan toda clase de disposiciones para demagógicamente decir ‘tendrán 50 años’ y cuando, dado el caso, quedan en penas de 10 años.

El problema también es de comunicadores y periodistas, que son tan ignorantes que dijeron este fin de semana que yo estaba pidiendo que soltaran a los violadores. Esos cretinos no leyeron jamás mi ponencia.

“No hay justificación para que este proyecto no pase”: Adriana Magali Matiz

Para la representante conservadora, y una de las ponentes del informe positivo del proyecto, si bien hay verdad y buena intención en los argumentos de los detractores del mismo, considera que no justificaban el aplazamiento de la discusión.

En específico son tres motivos que expuso su contraparte: el colapso del sistema judicial para tomar las denuncias y actuar; las fallas del sistema carcelario, el cual está estallando por la sobrepoblación en los centros penitenciarios y la coyuntura de elecciones regionales. Según Matiz, este proyecto debe iniciar su trámite y cursarlo con éxito porque, pese es el primer paso para un trabajo integral y efectivo para la protección de los derechos de los menores.

¿Qué opina de cómo se llevó a cabo la sesión para aplazar la discusión sobre el tema?

Es muy lamentable y los argumentos no tienen asidero, porque creo que ninguno de los congresistas ha cogido esto como una bandera política. Ayer en la sesión intentamos atender el clamor de la ciudadanía a través de este proyecto que, vale decirlo, se ha presentado 11 veces en 12 años.

Se supone que sí hay conceptos del Consejo de Política Criminal sobre esto, pero los detractores del proyecto dicen que no todavía no ha sido presentado.

El consejo está conformado por entidades del Estado y el Legislativo y emite conceptos cuando se quieren modificar normas de tipo penal. Sobre este tema ya las ha emitido, pero, en todo caso, no son vinculantes y es algo que podemos solicitar en su trámite en el Congreso. Así se ha hecho en otras ocasiones, eso no tiene ningún inconveniente. Ahora, no es un concepto específicamente sobre este proyecto, porque este incluye otros tintes que no tenían las propuestas anteriores que se presentaron.

¿Cuáles son los elementos nuevos en esta reforma?

El objetivo del proyecto es establecer de manera excepcional la pena de prisión perpetua revisable, cuando un menor sea víctima de conductas como: homicidio, en la modalidad dolosa o acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia en la que el menor se encuentra en incapacidad de resistir. Pero prevé otras cosas: la condena de quien cometa dichos crímenes podrá ser revisada por dos operadores judiciales para repasar la responsabilidad penal que se está indilgando.

También, establece que la cadena perpetua impuesta podrá revisarse luego de 25 años y, si el condenado cumple con actividades de resocialización durante ese tiempo, el juez puede considerar si reduce la sentencia o si lo deja en libertad. Esto es muy importante porque no queremos eliminar el carácter resocializador de la pena, porque pone en igualdad de condiciones a la persona sindicada por violencia sexual. Con este punto exhortamos al Estado Colombiano para que de manera efectiva garantice los procesos de resocialización que se están llevando a cabo en favor de los procesados.

Pero muchos dicen que una ley punitiva no funcionaría, dado el colapso del sistema carcelario...

Aquí todos sabemos los problemas de hacinamiento en la cárcel, que sobrepasa el 51%. En estos momentos los cupos colombianos son cerca de 80.000 y tenemos más de 120.000 personas allí. Y sabemos también que las actividades de resocialización no han cumplido su finalidad, tanto que encontramos mucha reincidencia en los delitos. Entonces, por esa razón es que la propuesta es que sea una cadena perpetua revisable y por eso pedimos al Gobierno Nacional que esas actividades al interior de la cárcel cumplan efectivamente con su objetivo.

¿Entonces este proyecto no soluciona el problema, como lo dijo la representante Margarita Restrepo al pedir que se aplazara la sesión?

Entendemos que por supuesto hay que hacer muchas otras modificaciones y mejoras porque esta es apenas una medida que se va a tomar para poder contrarrestar la violación contra los derechos de nuestros menores. Pero hay que hablar también de las reformas en materia de justicia, teniendo en cuenta los problemas de congestión judicial que tiene el país. Pero también tenemos que evaluarnos, porque lo que está vigente hoy no ha funcionado y no podemos seguir así. Necesitamos medidas efectivas para combatir el fenómeno.

Entonces, esos argumentos no pueden ser la justificación para que este proyecto no pase, porque teniendo en cuenta el colapso de los sistemas carcelarios y judiciales entonces no podríamos legislar en otros temas punitivos ni imponer medidas más altas. En el 2000 la pena máxima era de 40 años. En el 2004 se estableció en 50 años) y cuando es con concurso de delitos asciende a 60 años). Pero bajo los argumentos anteriores no hubiéramos podido legislar en esa época.

¿Cómo ha sido la experiencia en otros países sobre la efectividad de una cadena perpetua revisable?

Hay ejemplos sobre el uso de esta medida en Estados Unidos, Bélgica, en Chile, Perú y Argentina, y en la mayoría de los casos es revisable la cadena perpetua, para evaluar la resocialización del sindicado.

¿Por qué crear la figura de cadena perpetua revisable y endurecer las penas contra violadores de menores es una acción que se debe incluir en la protección de menores?

Porque hoy en día la proporcionalidad que tiene la pena por este delito es menor, en relación con otros crímenes que tienen la misma importancia. Por lo menos revisamos el informe que realizó el Ministerio de Justicia sobre la proporcionalidad de la pena y encontramos como delitos contra la vida y la integridad personas, o contra la libertad individual y otras garantías tienen penas de 40 o 50 años, mientras que los delitos contra la libertad e integridad sexual, según ese estudio, no reporta esas condenas mayores.

Para poner un ejemplo: recientemente un hombre en una fiesta violó a una menor y a su madre. el señor aceptó su culpa y fue condenado a 20 años de prisión.

