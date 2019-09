“Este país lo conoce a él como un delincuente": la respuesta de Marta Lucía Ramírez a Nule

Redacción Politíca

“Este país lo conoce a él como un delincuente y a mí como una mujer que ha trabajado siempre y con un servicio dedicado a Colombia”. De esta manera, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le respondió al condenado empresario Miguel Nule, quien en declaraciones entregadas ayer miércoles a W Radio la calificó como una “mentirosa” e incluso dijo que había recibido dinero de Liliana Pardo, exdirectora del IDU, condenada también en el escándalo del llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá, hoy prófuga de la justicia.

“Puedo decir con total tranquilidad que no conozco a la doctora Liliana. No he tenido jamás ninguna relación con ella, ni de trabajo, ni de negocios, ni de amistad. Jamás en mi vida he tenido ningún cuestionamiento ético a diferencia de ellos”, enfatizó Ramírez desde Cartagena, donde participó en la Asamblea de Confecámaras.

Según Nule, actualmente en casa por cárcel, Liliana Pardo le habría dicho que le entregaba negocios y contratos a Marta Lucía Ramírez. “Cómo va esta señora, que pertenece a un grupo que se ganó a través de sobornos una concesión en la que yo salí afectado, a decir que no existió ninguna medida cautelar para que nosotros reparáramos a las víctimas, cuando yo he entregado 400 mil millones de pesos en acciones de Enertolima, pero se lo robaron”, le dijo a la emisora.

Y a la pregunta sobre si tenía pruebas de sus graves acusaciones, respondió: “Yo tengo pruebas concretas para demostrar que ella es una persona totalmente corrupta, porque mentir es corromper (…) bueno, se lo digo de una vez: ella recibía dinero de Liliana Pardo, que era la que manejaba los auxilios parlamentarios, pero para mí eso no era lo grave”.