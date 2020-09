El presidente de la FARC, Rodrigo Londoño, aseguró que están comprometidos con la verdad y que reconocerán colectivamente todos los hechos que sucedieron en la guerrilla, en el marco del conflicto, pero que lo están haciendo en el marco del proceso, con los tiempos establecidos.

Este martes, el presidente de la FARC, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, habló en los micrófonos de W Radio sobre la carta que hizo pública el partido en el que reconoce, en toda su dimensión, los horrores que significó el secuestro y les pidió perdón a quienes perdieron su libertad. En principio, Londoño reconoce que dicha misiva la escriben en el contexto del testimonio que dio Ingrid Betancourt en la Comisión de la Verdad sobre sus años en cautiverio.

“Le decía a alguien que hay momentos en los que se alinean los astros. Coincidentemente, el día de ayer estábamos reunidos los antiguos miembros del Secretariado, analizando todo lo ocurrido y definiendo líneas a trabajar, simultáneamente se dio la audiencia de la señora Ingrid y la estuvimos viendo. Un testimonio como esos tiene que conmover el corazón de cualquiera y hay que decirle que el espíritu y la letra de esa declaración es fruto de la sensibilidad que nos generó escuchar en directo a Ingrid Betancourt”, dijo el presidente de la FARC a la W.

En ese sentido, reiteró que sí hubo secuestro, sí hubo reclutamiento de menores, sí hubo abortos forzados y sí hubo violencia sexual, pero que estos comportamientos no fueron acciones aceptadas por las políticas de la otrora guerrilla. “En la audiencia que acabo de estar se habló del tema (aborto y reclutamiento) e hice el reconocimiento de los casos planteados. Son ciertos y nos estamos enterando de otros casos. Dirán que apenas nos estamos enterando, pero son las circunstancias, hay personas que buscan el momento para denunciarlo”, manifestó.

Como lo manifestó, están recogiendo otros casos y abiertos para escuchar a las víctimas, con el propósito de reconocer colectivamente sobre los hechos que ocurrieron en las Farc. Eso sí, recordó que, por el funcionamiento de la guerrilla, dividida en células, se hacía difícil el manejo de estos casos, empezando, en principio, estar enterados de los mismos.

“Nosotros éramos una organización militar, pero a la vez éramos partido y cada estructura militar era una célula que se reunía. El mando (lo tenía) un hombre de base común y corriente. Inicié un proceso de discusión interna, que me escribieran de por qué se estaba dando lo que se estaba dando y encontrar la causa”, expresó, asegurando que él no protagonizó ninguno de los hechos que le reclaman a las Farc aceptar y ponerle rostro.

Eso sí, prometió que, pese a que nivel individual él no reconocerá perpetuar alguno de los vejámenes, a nivel colectivo aceptarán, de acuerdo con el proceso y en el escenario propicio (la JEP), cada acto que cometió la organización. “Van a conocer verdades que las vamos a asumir con toda la dimensión”, espetó.

Recordó que, por ejemplo, en el caso de menores apenas van en el primer momento de siete que dispuso la JEP para que den testimonio de los casos de reclutamiento. En ese caso, se comprometió que, si al final el tribunal transicional determina que no hubo verdad, aceptarán la decisión. “Si al final dicen que no dimos verdad, asumimos lo que diga la magistratura”, dijo, criticando a quienes han pedido que lo retiren de la JEP por no contribuir en el proceso.

