Federico Gutiérrez comenzaría en enero carrera preelectoral para la Presidencia

Aunque dice que sigue siendo una posibilidad, sí confirmó que desde enero comenzará a visitar algunos departamentos y ciudades.

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entiende que este 2021 es un año preelectoral que irá trazando el camino de lo que será la contienda por la Presidencia de la República en 2022. Por eso, en entrevista con Blu Radio, aunque dijo que aún es una posibilidad su aspiración, empezará a hacer correrías por el país desde enero.

“Voy a empezar a visitar diferentes ciudades y departamentos a partir de enero, para ir tomando una decisión. (Sigue siendo) una posibilidad, a mí me gusta el ejercicio público y voy a seguir en él hasta que la gente me lo permita”, comentó a la emisora.

También en la conversación hubo oportunidad para hablar de alianzas y de la forma cómo llegaría, en caso de que oficialice su aspiración: “Yo he mantenido mi independencia. Si comienzo este proceso, lo haría por firmas”.

Y agregó: “No estoy planteando con quién sí y con quién no. Hay gente muy buena en todas las regiones”. Esto con relación a si tendrá acercamientos con Sergio Fajardo, a quien ha apoyado en el pasado cuando era concejal.

Se sabe que desde el uribismo hay quienes le coquetean, es más, se ha rumoreado que su nombre ha estado en el sonajero del presidente Iván Duque para ofrecerle los ministerios del Interior y Defensa.

Aunque haya militado en el uribismo desde el Partido de la U, con el que aspiró a la Alcaldía de Medellín en 2011, sin lograr ganar, Gutiérrez se desprendió de las estructuras políticas para intentarlo una vez más como independiente. Con firmas, en 2015 fue electo como mandatario local.

También, Gutiérrez se refirió ante los micrófonos de Blu sobre la investigación que adelanta la Contraloría contra exalcaldes y exgobernadores de Antioquia por el proyecto Hidroituango y de la que no fue imputado.

Para contexto: Hidroituango: siete años de malas decisiones habrían causado deterioro patrimonial de $2,9 billones.

“Yo no me alegro porque yo no esté y estén otros involucrados. Esas personas están ligadas a una investigación, no se ha concluido la etapa final. A muchos los conozco, son personas buenas que han trabajado por el país, el departamento, la ciudad y EPM”, comentó.