El embajador de Colombia en Washington concedió una entrevista a El Tiempo y manifestó que están listos para trabajar con la administración entrante. Dijo que se seguirá trabajando en los derroteros de la relación con Trump: narcotráfico y Venezuela.

Negando que el Gobierno de Iván Duque haya roto la tradición bipartidista de las relaciones colombo-estadounidenses –al tratar, supuestamente, de incidir en la campaña de Donald Trump para hacerse con los votos de latinos–, este lunes el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, se refirió a la elección de Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos y defendió que el Ejecutivo no abandonó en enfoque bipartidista en el manejo de las relaciones.

En diálogo con el diario El Tiempo, el diplomático, que reivindicó que el Gobierno está listo para trabajar con el mandatario electo, se declaró respetuoso del mandato de los estadounidenses y sostuvo que se trata de “una decisión independiente”.

“Así como hemos trabajado con administraciones demócratas, y luego con republicanos, ahora estamos listos para trabajar con una demócrata. Para Colombia no hay un gran cambio con un partido o con otro porque desde hace 30 años hemos manejado la relación de una manera bipartidista”, defendió Santos.

Según el embajador, la administración Biden es consciente de las dificultades no solo del narcotráfico, sino también de Venezuela, en referencia a los temas que movieron la agenda entre ambas naciones durante el cuatrienio de Trump.

“Hay que esperar a ver a quiénes nombran en el gabinete para poder comenzar a trabajar con ellos. Pero en el Congreso, que es donde hemos preservado esa relación bipartidista en la que hacemos énfasis, los intereses de EE. UU. y de Colombia son afines. No creo que eso vaya a cambiar. Puede haber algo de sensibilidad frente a temas laborales, pero nosotros en eso llevamos años trabajando con ellos, desde que se aprobó el tratado de libre comercio”, agregó.

Frente a los temas relacionados al Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta que Biden integró el equipo de Barack Obama, quien respaldó los diálogos en La Habana (Cuba), Santos dijo no sentir preocupación ante eventuales cuestionamientos en ese frente e insistió en que una administración demócrata “probablemente entenderá muy bien las complejidades que esto tiene, apreciará los logros y probablemente podremos trabajar juntos en resolver las dificultades”.

De acuerdo con el diplomático, gran parte de los obstáculos y limitaciones en la materia corresponden a las 200.000 hectáreas de coca que, manifestó, dejó el gobierno de Juan Manuel Santos. “Ese sí es el peor enemigo del proceso de paz”, precisó.

Ante los pronunciamientos de miembros del Centro Democrático (partido de gobierno) en apoyo a Trump durante la justa electoral estadounidense, Santos dijo que se trata de intervenciones por las que tendrán que responder ellos y argumentó que Duque ha sido bipartidista desde el inicio de su mandato.

“El presidente ha sido totalmente bipartidista desde el 7 de agosto hasta hoy. Y eso no ha cambiado. Ellos no han oído de nosotros absolutamente nada que no sea la importancia de hacer todo de una manera bipartidista y bicameral”, puntualizó.