Gustavo Bolívar denuncia amenazas de muerte contra él y su familia

Con el #YoTambiénSoyGustavoBolivar pesonas en Twitter le manifiestan apoyo al senador de la Lista de los Decentes que, a través de un video, manifestó su preocupación por la creciente de amenazas contra su vida, la de su hijo y la de su familia.

“Últimamente las amenazas contra mi vida se han acrecentado muy fuerte, contra mi hijo, hay una campaña muy terrible (…) Han inventado cosas de mi familia, sé que están buscando desde que nací hasta ahora cosas que les sirva para destruirme. Afortunamente sé quién soy y no he cometido nunca delitos para estar preocupado, pero sí me preocupa mi seguridad y la de mi familia”, habla el senador.

Las amenazas, según él, se dan por las denuncias que él hace desde el Congreso contra la clase política del país y por eso mismo responsabiliza a la “mafia política que nos gobierna” si le llega a suceder algo a él o a su familia.

Señala al uribismo y vargarllerismo de emprender esta escalada de amenazas, porque, a su juicio, “les asusta que lleguemos al poder”, refiriéndose a una ola de la ciudadanía que está inconforme con el desempeño de la clase política tradicional del país.

Eso sí, llama a la lucha y continuar denunciando la corrupción: “no merecen estar en el poder, nos han saqueado toda la vida, les quitaron a los campesinos e indígenas sus tierras, le robaron al erario, las leyes que promueven en Congreso son para favorecer a unos cuantos privilegiados, asesinan a los líderes sociales que se nos acercan porque saben que un movimiento como el nuestro no puede crecer más”.

Las denuncias de Bolívar se complementan con las de Gustavo Petro, de la Colombia Humana, quien ha alertado que en las pasadas dos semanas se han entrado a la casa de su mamá y la fundación de su hermano, en Cajicá, dejando panfletos amenazantes.

