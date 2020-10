Iván Duque se va en contra de exmiembros de las Farc y le llama la atención a la JEP

El primer mandatario puso en duda la voluntad de los exguerrilleros para con la verdad y la reparación de las víctimas. Asimismo, volvió a enfatizar en que se debe aclarar el crimen de Álvaro Gómez más allá de la simple confesión de los exFarc.

Un duro discurso dio el presidente Iván Duque durante la Conferencia Internacional de la JEP, llevado a cabo de manera virtual este jueves. El primer mandatario fue el segundo en intervenir en la sesión, luego de la saliente presidenta del tribunal transicional, la magistrada Patricia Linares.

En su intervención, de cerca de 25 minutos y pasada por varios problemas técnicos, el presidente les llamó la atención a los miembros del tribunal y puso en duda la voluntad que han tenido los exmiembros de las Farc con los principios de justicia, verdad, reparación y no repetición. “La verdad es un imperativo al que no se puede renunciar”, declaró Duque, que comenzó su intervención haciendo un recorrido por otros intentos de justicia transicional.

“La JEP está llamada a dar respuestas emergentes a las atrocidades contemporáneas cometidas por los máximos responsables de las Farc”, dijo el presidente, que reafirmó el compromiso del Estado “con la paz y la justicia genuina que están ligadas a una verdad comprobada y no a una verdad parcial y amañada”.

El mandatario insistió en que la verdad “es un imperativo al que no se puede renunciar” y señaló que el pueblo colombiano tiene como exigencia básica que los comparecientes se comprometa a revelar toda la verdad de los hechos ocurridos durante el conflicto. “Que los máximos líderes de las Farc reconozcan todos los crímenes y atrocidades que cometieron y que dejaron millones de víctimas”, agregó.

Iván Duque le exigió a los exguerrilleros que “paren las declaraciones desafiantes y revictimizantes”. En este punto destacó las supuestas declaraciones de los exguerrileros que en sus filas se presentaron abortos voluntarios y no forzados. “El mundo entero conoce que los abortos forzados eran una práctica común de esta organización ilegal”, aseguró el presidente.

Asimismo, este hizo referencia al reclutamiento de menores de edad que, según el presidente, los exmiembros de las Farc tildaron de ser voluntarios y de que en los campamentos practicaban actividades lúdicas y juegos. “Fueron obligados a pertenecer a ese grupo ilegal para servir a sus propósitos sexuales y bélicos”, señaló Duque sobre los menores.

El primer mandatario también llamó la atención sobre las condenas, reconociendo que era imposible pensar que se podían imponer penas de 60 años o semejantes debido a que el sometimiento era voluntario. “Sin embargo, el Estado de derecho espera que sí haya decisiones que determinen la responsabilidad y sanciones genuinas y proporcionales, no solamente simbólicas”, añadió.

En este punto, llamó la atención sobre lo bienes entregados para la reparación de las víctimas. A consideración del primer mandatario, a pesar de que hicieron un inventario de los bienes, estos no los han entregado a totalidad “y tampoco han aportado al gobierno la información para cumplir con este propósito”.

El mandatario de los colombianos llamó la atención que una gran parte del dinero inventariado fue reportado como hurtado, incautado o desparecido. Esto ha llevado, según lo dicho por el presidente, a que no haya “dinero o recursos de las Farc para reparar a las víctimas”. En este apartado, Duque, cuyo partido se ha declarado contrario a los acuerdos de la Habana, calificó de incumplimiento lo hecho por los exjefes guerrilleros y pidió que la JEP tome decisiones de fondo sobre el tema.

Por otro lado, el ocupante de la Casa de Nariño volvió a hacer referencia al caso de Álvaro Gómez y sus dudas luego de que los desmovilizados se adjudicaran el magnicidio: “Se está esperando saber sus verdaderos autores y determinadores. Este reconocimiento, tardío por demás, debe ser analizado con prontitud por la JEP para definir su veracidad”.

“El objetivo es hallar el verdadero culpable y no cualquier culpable”, dijo Iván Duque, que recordó que una posible falsa autoincriminación de los exguerrilleros podría traer consecuencias penales por el entorpecimiento a la justicia. Ante esta misma desconfianza, este recalcó que era importante que “la Fiscalía siga manteniendo sus competencias para los que no estén en el régimen de la justicia transicional”.

Otros de los temas que volvió a mencionar el presidente Duque fue el rearme de alias Jesús Santrich, Iván Márquez y El Paisa. Para el mandatario, este hecho demostró las faltas al compromiso de las extintas Farc en la no repetición. Además, aseguró que estas acciones “pusieron en tela de juicio la administración de justicia porque solo 9 meses después se conocieron las decisiones de su exclusión”.

En el discurso, el presidente hizo referencia a la propuesta de Roy Barreras de que los paramilitares puedan acceder a la JEP como terceros civiles. “No hay cabida para las autodefensas, ya tienen su régimen”, expresó, para luego decir que los excluidos de Justicia y Paz no les queda de otra sino comparecer ante el sistema ordinario.

Por último, señaló que es deber de la JEP que la población se sienta segura con el proceso transicional. No obstante, aseguró que no ha sido así, “ante el incumplimiento reiterado”. Según Duque, los exlíderes guerrilleros “no han demostrado un compromiso genuino ni con las víctimas ni con las personas que han confiado en el sistema transicional cuando no se ha dicho toda la verdad, cuando tampoco se han aportado los recursos suficientes para la reparación”.

Por último, el mandatario hizo énfasis en que los desmovilizados deben decir toda la verdad, entregar las rutas del narcotráfico y las estructuras de lavado de activos. “Es mi deber como representante de los colombianos la entrega de una verdad real, la existencia de una justicia implacable en contra de los responsables de atrocidades y una reparación seria de las víctimas”, concluyó.