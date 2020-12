John Jairo Cárdenas alerta de un supuesto pacto entre Ejército y grupos armados en Argelia, Cauca

El representante de la U aseguró que estas estructuras han incidido en elecciones para ejercer control político y que la gente del municipio pide un presidente como Álvaro Uribe.

Una grave denuncia hizo el representante de la U, John Jairo Cárdenas, al medio local Sucesos Cauca sobre un supuesto pacto entre el Ejército y grupos armados en Argelia, municipio al occidente del departamento.

“En Argelia parece existir un pacto de no agresión entre la Fuerza Pública y los distintos grupos armados, lo que me afirma la gente es que el Ejército prácticamente no realiza ninguna acción ofensiva contra estos grupos, y lo que en la práctica ocurre es que cada uno fluye y circula por su propio lado y se respeta mutuamente”, señaló el parlamentario a Sucesos Cauca.

Y pese a este pacto, dice, continúa la matanza contra la población que, sin dar detalles desde cuándo es el registro, se contabilizan, por lo menos, 300 asesinatos a civiles. “Mientras se producen las masacres, no hay noticias de un enfrentamiento contra las organizaciones delincuenciales”, insistió.

Estas muertes se dan bajo la lógica del terror. “(Lo que buscan) estas organizaciones es el control territorial. Y para esto se necesita controlar la población, que se controla con el terror. Lo que están haciendo es una política de terror con el propósito de que los que deseen enfrentarlos se vayan y los otros se sometan, se reduzcan, esta es la vieja estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia, la vieja estrategia de Carlos Castaño, Mancuso y todo el paramilitarismo, y allá la están reeditando”.

Los grupos que hacen presencia, dijo, son el Eln, disidencias de las Farc y otros grupos que no tienen nombre, los cuales, además de control territorial, quieren ejercer control político. “Se proponen a ejercer control político, por eso vienen incidiendo y van a seguir haciéndolo en los procesos políticos locales”, señaló.

Por último, comentó que hablando con los habitantes todos concuerdan que lo que necesitan es un presidente como Álvaro Uribe Vélez. “Miren las paradojas y curiosidades, la gente de a pie se siente indefensa y piensa que el problema es tener un presidente fuerte, pantalonudo, como Uribe”, concluyó.