“Luigi” Echeverri dice que los medios no deberían entrevistar a Iván Cepeda sobre caso Uribe

En una carta enviada a El País de España, el consejero presidencial dice que los medios de comunicación están cometiendo un “magnicidio mediático” de la figura del expresidente Álvaro Uribe. Asegura que “no es democrático” darle un espacio a la voz de Cepeda, al que se refiere como parte de “las fuerzas parlamentarias del narcoterrorismo”.

Luis Guillermo Echeverri, consejero y exgerente de la campaña del presidente Iván Duque, dijo que los medios no deberían darle un espacio a la voz del senador Iván Cepeda, del Polo, sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos.

Lo hizo en una carta que le envió a Javier Moreno, director de el diario El País de España. En ella, Echeverri le reclamó al medio por una entrevista que recientemente le hizo a Cepeda y por la que calificó el cubrimiento en torno a este caso como un “magnicidio mediático” contra Uribe. Escribió que la premisa de “engaña, vencerás y prevalecerás” parece ser la misiva de una ética inversa, la nueva dialéctica de un mundo integrado por la comunicación digital”.

Sus acusaciones se unen a las de varios congresistas del Centro Democrático contra Cepeda, quienes desde que el pasado 3 de agosto se fueron lanza en ristre contra el congresista del Polo, luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera dictarle medida de aseguramiento en domicilio a Uribe y, días después, este decidiera renunciar a su curul en el Senado. Así, las palabras de Echeverri son de alto calibre.

En la misiva, Echeverri cuestiona fuertemente a Moreno por darle vitrina a los argumentos de Cepeda, que hace parte civil en calidad de víctima en el proceso contra el expresidente y que ya está en manos de la Fiscalía. “No encuentro explicación para permitirle a Iván Cepeda, maestro del engaño, fabricante del testimonio falso, inquisidor moderno, líder de la guerrilla parlamentaria, amplificar como verdadera la falacia de la que es autor intelectual”, afirmó el exgerente de la campaña de 2018 del hoy presidente.

Pese al nivel peyorativo del trato, su carta no paró ahí. Reiteró la opinión que Cepeda es “verdugo” de “uno de los líderes políticos más importantes que tiene el mundo y la democracia moderna”, refiriéndose a Uribe. Y entre una y otra metáfora que lanzó en la carta, señaló al congresista del Polo de representar a las organizaciones criminales del narcotráfico y productores de la cocaína. En ese contexto, usó repetidamente la palabra “narcoterrorismo” para relacionar a Cepeda con los regímenes de Venezuela y el gobierno de Cuba, como los aliados “narcoterroristas” del crimen organizado.

Con todos esos elementos, manifestó que la figura del expresidente Uribe se está “satanizando” en los medios por cuenta de que estos le den espacio a las voces diversas involucradas en el caso en cuestión. Bajo esa premisa los catalogó como antidemocráticos. “No es democrático darle vitrina mediática a las fuerzas parlamentarias del narcoterrorismo. No puede ser que los medios le den crédito y prelación a la historia ilegal del pájaro tirándole a las escopetas. No encuentro explicación para que los grandes medios, con tal de ganar clics y rating, no tengan conciencia de lo que pasa en América Latina”, dijo.

“Publicar los engaños de los personajes como los que fueron actores del fallido proceso de paz que descuartizó el equilibrio de poderes en Colombia, es sin duda una falta grave en materia de curaduría ética e intelectual”, concluyó Echeverri.