El gobernador del Cesar, condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral, manifestó que es inocente y que apelará la decisión que el alto tribunal tomó en primera instancia. Permanece en libertad mientras es evaluada la sentencia, pero tendrá que abandonar el cargo en este tiempo.

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a Luis Alberto Monsalvo Gneeco, gobernador del Cesar y quien era considerado como el heredero político de la familia Gnecco, de conocida y cuestionada trayectoria en los gobiernos de ese departamento. El alto tribunal lo encontró culpable del delito de corrupción al sufragante porque en las elecciones de 2019 le prometió a unos líderes comunales de valledupar que podían habitar un terreno a cambio de sus votos.

Luego de el veredicto, Monsalvo Gnecco afirmó que él era “inocente”: ““Estoy convencido de que hice lo correcto (...) tanto en la campaña de 2011 como en la de 2019 he demostrado que mi único interés ha sido trabajar por la gente más vulnerable. Comprometerme por sus necesidades, luchar para que aquellos que no tienen una vivienda digna para sus hijos la consigan evitando así que sean lanzados a la calle sin ninguna otra alternativa. Eso no es un delito ni me convierte en un delincuente”, aseguró.

Pese a sus palabras, para la Corte el gobernador sí incurrió en un delito pues “canjeó su apoyo electoral de personas necesitas e interesadas en permanecer en ese lugar, a cambio de que sufragaran en su favor”, según registró este diario.

Monsalvo Genecco comunicó, además, que confía en la justicia y reiteró que cuenta “con todos los argumentos que le permitirán a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocar esta injusta decisión”. Así pues, luego de la decisión judicial, el condenado apelará en segunda instancia para que no sea enviado a una cárcel. “Con la fe intacta en que al final se hará justicia, agotaré todas las instancias nacionales e internacionales para poder continuar mi lucha política por las personas más necesitadas y desprotegidas de mi departamento”, concluyó su mensaje.

Ahora, cabe recordar que los magistrados de la Corte reprocharon su accionar pues él conocía a cabalidad la condición de marginalidad y vunerabilidad de las comunidades que habitaban el terreno conocido como Tierra Prometida, y su necesidad de asentarse allí. De manera que utilizó el poder para aprovecharse de la situación.

Así mismo, la Corte confirmó que el funcionario público asistió a todas las audiencias del proceso y colaboró en sus diferentes etapas. Por ello, no fue necesario ordenar su captura inmediata mientras finaliza el caso, sino que quedó en libertad, pero tendrá que abandonar su cargo de gobernador. Como dijo El Espectador, aunque el tribunal decidió que a Monsalvo Genecco debe aplicársele una medida privativa de la libertad, esta será evaluada para decidir los detalles de la condena.