Para el exmandatario, entre las lógicas en medio de las negociaciones, estaba claro que la eliminación del otro siempre fue una opción.

En la misma carta en la que Juan Manuel Santos le contestó a Rodrigo Londoño, cabeza del partido Comunes (antes FARC), sobre la petición de reunirse con el presidente Iván Duque para abordar la protección de excombatientes, el exmandatario se refirió también a la confesión de un plan para asesinarlo que reveló Londoño ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que, según el otrora máximo comandante de esa guerrilla, no se ejecutó por razones éticas.

Para Santos, su asesinato no hubiese sido un acto antiético porque, entre las reglas del juego en medio de las negociaciones, estaba claro que la eliminación de otro siempre fue una opción. “Yo mismo impuse las reglas de juego, que ustedes aceptaron: negociamos en medio de la guerra como si no hubiera guerra, y seguimos en la guerra como si no hubiese negociación. La denominé la doctrina Rabin, porque así fue como negoció este gran primer ministro israelí la paz con Arafat, que por cierto le costó la vida”, señaló el expresidente.

Le puede interesar: Timochenko ante la JEP: ‘el Secretariado no se reunió para decidir el homicidio de Gómez Hurtado’

Y agregó: “Recuerdo que específicamente les dije que matarme a mí sería parte de las reglas de juego, y —por supuesto— viceversa. Por eso no hubiera sido ‘antiético’, pero agradezco el gesto (…) Reconozco que ustedes siempre pidieron un cese al fuego y yo me negué con el argumento de que al perro no lo capan dos veces. Les advertí que habría cese al fuego solo cuando llegáramos a acuerdos concretos”.

El exmandatario reconoce, además, no haber sido tan noble como lo fue Londoño, y por eso autorizó “las operaciones contra todos los miembros de las Farc considerados objetivos de alto valor, incluyendo la de Alfonso Cano”. También recordó las decenas de comandantes que fueron capturados. “Eran las reglas de la guerra, esa abominable guerra que en buena hora terminamos”.

Así mismo, reconoció que en una ocasión no dio su sí para “dar de baja” a un integrante de la cúpula de las Farc. “Hubo un operativo contra un miembro del secretariado que no autoricé. Algún día contaré de quién se trata y por qué”, reveló el exjefe de Estado.

Lea también: “No me hago muchas ilusiones”: Santos a ‘Timochenko’ sobre encuentro con Duque

Santos terminó con una reflexión: “Pero mire cómo es la vida. Después de intentar matarnos durante tanto tiempo, ahora estamos juntos luchando por la paz. A veces parece más difícil, ¿no? Así como los combatí sin tregua ni cuartel, ahora defenderé sus vidas y los acuerdos a capa y espada. Porque no solo es la palabra empeñada del Estado colombiano, que todos estamos obligados a cumplir, sino porque es lo correcto”.

En esa misiva, Santos se mostró dispuesto a reunirse con Duque y el partido Comunes, sin embargo, señaló que las relaciones con el jefe de Estado no eran las mejores y que guardaba pocas esperanzas. Para ese posible encuentro, el exmandatario anunció que iría acompañado de Humberto de la Calle y el exvicepresidente Óscar Naranjo. Según Santos, espera “una señal” del Gobierno Nacional para solicitar la reunión de manera formal.

Lea aquí la carta completa