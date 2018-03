Mayoría de candidatos al Congreso no han reportado gastos de campaña

Redacción Politíca

Faltando apenas tres días para las elecciones al Congreso de la República 2018-2022, tan solo un 755 de los 2.737 candidatos inscritos, tanto a Senado como a Cámara de Representantes, han rendido cuentas sobre los aportes y gastos de sus campañas, lo cual es una obligación que les exige la ley. Una situación que llama aún más la atención teniendo en cuenta que cerca del 60 % de los actuales aspirantes buscan ser reelegidos, es decir, no es la primera vez que participan en elecciones y deberían ser un ejemplo frente al cumplimiento con estos requisitos de transparencia y acceso a la información.

En efecto, la Resolución 3097 de 2013 del Consejo Nacional Electoral (CNE) obliga a las campañas a llevar un registro en tiempo real de los ingresos y gastos de sus campañas políticas en el aplicativo Cuentas Claras. Esta información debe actualizarse máximo a la semana de haber incurrido en el ingreso o en el gasto. Pero un análisis de Transparencia por Colombia revela que el 27,5 %, o sea, menos de la tercera parte de los candidatos inscritos, están cumpliendo con esta obligación.

“A partir de la información que han reportado hasta ahora, se encuentra que el 88 % de los recursos se está originando en fuentes privadas, incluyendo los aportes del patrimonio de los candidatos y sus familiares, así como los aportes de personas naturales y jurídicas. La financiación privada en sí misma no es un problema, sin embargo, cuando no hay claridad sobre el origen de estos recursos y si su entrega puede generar o no una expectativa de retorno de favores, se vuelve un factor de riesgo de corrupción para el desarrollo de las campañas. De otro lado, los ingresos originados en anticipos estatales a la fecha suman escasamente el 0,5% del total de recursos”, advierte Transparencia por Colombia.

En este sentido, se constató que de los más de $28 mil millones de ingresos reportados hasta el momento, 45 % pertenecen a créditos, aportes del patrimonio de los candidatos, cónyuges, compañeros permanentes o de sus parientes. En cuanto a gastos, hasta el momento se reportan un poco más de $22 mil millones, de los cuales, el 74 % se ha destinado a propaganda electoral.

El monto máximo que se puede invertir por lista es cercano a los $88 mil millones. Y según los pobres reportes de los candidatos, solo se han gastado el 4 % de lo que se pueden gastar. “Es evidente que las campañas dejan buena parte de sus recursos para los últimos días de las elecciones, donde es posible cambiar las balanzas a través de ofrecimientos de diversas índoles para obtener los votos necesarios”, señala el informe.

“Como ciudadanos, tenemos un interés genuino en saber de dónde salen los recursos, cuáles son los sectores que apoyan las candidaturas al Congreso y convertir esto en uno de los criterios para ejercer el voto. Lo preocupante de no conocer la información relativa a la financiación de las campañas es que se termina eligiendo sin tener la más mínima idea de las fuentes montos y destinación de estos recursos”, concluye Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

¿Quiénes están cumpliendo y quienes no?

La ley también determina que después de dos meses de haberse realizado las elecciones, los partidos políticos tienen el deber de consolidar la información completa por cada una de las listas que inscribió y enviar una información definitiva al CNE. Transparencia por Colombia instó a los ciudadanos a ingresar al portal www.cnecuentasclaras.com, y por medio del botón consulta ciudadana, buscar al candidato por el cual va a votar para saber si ha reportado sus ingresos y gastos de campaña.