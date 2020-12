No obstante, el jefe de Estado expresó que si el Ministerio de Salud considera que para generar confianza en la población él debe ser uno de los primeros vacunados, lo hará “gustoso”.

Este lunes, el presidente Iván Duque expresó que no espera un trato preferencial en la etapa de vacunación contra el COVID-19, que iniciará en Colombia en febrero de 2021 y que abarcará en un primer momento a mayores de 70 años, adultos entre los 60 y 70 años, personas con preexistencias médicas y comorbilidades, y personal de la salud.

“El Ministerio de Salud tiene claro qué es lo que se debe hacer en la secuencia del programa de vacunación. Se busca reducir la letalidad, vacunando a las personas más vulnerables a morir por el coronavirus. Yo no busco ahí ningún tratamiento preferencial. Afortunadamente, por mi rango de edad y condición de salud estoy lejos de ese riesgo”, expresó el primer mandatario en los micrófonos de Blu Radio.

Duque recalcó en que a diferencia de los jefes de estado como Joe Biden, de Estados Unidos, y Boris Johnson, de Inglaterra, e incluso de políticos como Mike Pence, él no tiene preexistencias y por ello no está considerado para vacunarse de primero, como ya hicieron los mencionados. No obstante, afirmó que si es para darle tranquilidad a los colombianos sobre la seguridad de la vacuna contra el COVID-19, se vacunaría con la primera tanda de estas.

“Si el Ministerio de Salud estima que una forma de hacer pedagogía es que yo sea una de las primeras personas en vacunarme, lo haré gustoso porque se trata de generar confianza en todos los colombianos”, contó en la radio.

Frente a la fecha de inmunización, reiteró que será en febrero porque así lo programó el comité encargado para ese fin y que no se trata de que su gobierno haya estado retrasado en el proceso para negociar con las farmacéuticas. “Nosotros tenemos un plan de atención al covid-19, que es una política pública y ahí tenemos una agenda de vacunación. En junio empezamos conversaciones con casas farmacéuticas y también con Covax. En julio se creó un comité de expertos, en agosto, el comité científico valoró las vacunas de mayor confiabilidad, en septiembre empezamos coordinación con otros países”, recordó.

Eso sí, aseguró que esta semana espera tener un contingente de vacunas de prueba para hacer revisar el proceso logístico como observar las cadenas de frío, de suministro y la organización de los lugares donde se aplicará la inyección. “Puede ocurrir esta semana, la otra o a comienzos de enero”, dijo.

El gobierno de Iván Duque espera tener acceso a 20 millones de vacunas por medio de la plataforma Covax, y negoció 10 millones con Pfizer y 10 con AztraZeneca.