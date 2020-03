Nunca supe de investigaciones contra “Ñeñe” Hernández: presidente Duque

El presidente Iván Duque Márquez se refirió este viernes sobre los audios que fueron revelados en la última semana en las que se escucha a José Guillermo “Ñeñe” Hernández, asesinado en Brasil en 2019, hablar sobre una presunta compra de votos en el Caribe que iba a beneficiar su campaña presidencial.

Señaló que los recursos de su campaña fueron centralizados a través de su gerente, Luis Guillermo Echeverri, y que se tomaron medidas como tener una única cuenta nacional, que todas las contribuciones serían recibidas exclusivamente por él y que, además, fueron sometidas “a más de 17 controles”.

“Pero le agrego que para la segunda vuelta tomamos la decisión de no recibir contribuciones de ningún particular, solamente se gestionaron créditos con los bancos, con el Centro Democrático y con el anticipo que establecen las autoridades electorales”, dijo el presidente.

Sobre Ñeñe Hernández, el primer mandatario reconoció que conoció al padre de este, Aristides Hernández, a su madre y su hermano en un viaje que realizó a Valledupar con su padre en 1995. “A José Hernández no lo conocí en esa ocasión, lo conocí en los últimos cuatro años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad, como han tratado de insinuar. Tengo un solo hermano hombre, Andrés Duque, y una hermana que se llama María Paula Duque”.

Según el presidente, trató con cordialidad con Ñeñe Hernández y sus encuentros porque “era una persona que participaba en actividades sociales, lo saludé, hablé con él, me habló de la amistad que tuvo mi papá con su papá, lo cual es verdad”. Sin embargo, aclaró que nunca le pidió recursos a Hernández para su campaña, así como tampoco hay aportes por parte de él registrados. “Nunca supe que había investigaciones contra Hernández, si las hay, que las autoridades las esclarezcan y rápido (…) He sido, soy y seré una persona honorable, como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela”.

Al respecto, Duque también hizo referencia a las fotos en las que aparece con Hernández. Ahí les habló directamente a los periodistas que cubren Presidencia. “¿Cuándo me han visto negar una foto? Cuando me piden una foto ustedes, también se las he dado. Cuando me han pedido que les mande un mensaje a un familiar, como ha pasado, lo he manado y no les he preguntado por el pasado judicial del familiar del que ustedes me dicen que le mande un mensaje. Seamos claros, fotos tengo con muchas personas, las fotos que están publicadas con Hernández son fotos en eventos públicos”.

Finalmente, Duque explicó la asistencia de Ñeñe a su evento de posesión en Bogotá. Dijo que hubo un protocolo y muchas estructuras del Centro Democrático en las regiones invitaron a personas que participaron en eventos. “No les puedo garantizar quién o no estuvo, el listado sí está”.