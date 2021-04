Partido de la U propone una “contrarreforma” tributaria

El Centro Democrático y la Alianza Verde presentaron textos alternativos a la reforma tributaria.

se siguen moviendo las aguas en contra del texto de reforma tributaria presentado por el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla. Aunque no se ha puesto en discusión (todavía no está en la agenda del Congreso), se suman más partidos que no apoyarán la iniciativa. Ese es el caso del Partido de la U.

(Lea: Tras rechazo de partidos a la reforma tributaria, Gobierno y Centro Democrático buscan consensos)

Días atrás, Dilian Francisca Toro, directora de la colectividad, había manifestado que estaban en desacuerdo con que la carga tributaria se pusiera sobre los hombros de la clase media trabajadora, sin embargo, aún no tomaba una posición al respecto.

Pero, luego de que Cambio Radical, Colombia Justa-Libres, la oposición y el Partido Liberal, expresaran públicamente que no acompañarían al Gobierno en esta batalla, la U contó este fin de semana que no votará afirmativamente la propuesta. En cambio, propone una construir una “contrarreforma”.

German Vargas pregunta qué vamos a hacer en el @partidodelaucol : Hasta el cansancio he dicho que NO vamos a votar la Reforma Tributaria. German, por un momento, dejemos la política de lado y busquemos una salida que no golpee al ciudadano y permita mantener el gasto social. pic.twitter.com/KEGfeTxi8S — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) April 25, 2021

Toro explicó que la colectividad que dirige no secundará el proyecto porque “grava los asalariados y elimina derechos como las deducciones por ahorro para vivienda y auxilio por número de hijos, grava a los pensionados e incrementa la tributación a la clase media, grava con IVA a los servicios públicos domiciliarios, grava con IVA a computadores personales y dispositivos móviles de bajo costo, grava con IVA a la gasolina, incrementando los costos del transporte público y de carga, grava los insumos para la producción de bienes de la canasta familiar (pasa de exentos a excluidos) generando un aumento en productos como la carne, los huevos y el pollo, afecta la construcción de vivienda de interés social por la eliminación de la devolución del IVA, elimina beneficios para la producción de energías limpias, grava el sector cultural y de entretenimiento que ha sido uno de los más afectados por la pandemia”, puntualizó la organización política.

(Lea también: “Para fortuna mía, Duque lo está haciendo muy mal”: La Candidata)

Por ello, sus miembros proponen elaborar una “contrarreforma” que no ponga la carga sobre la clase media. “Proponemos una tregua política, un gran pacto nacional, que reúna a todos los sectores, para la concertación de una contrarreforma que disminuya el déficit fiscal para mantener e incrementar todos los programas sociales con alternativas que no hagan más onerosa la ya muy difícil realidad”, dijo Toro. No obstante, la colectividad aún no ha presentado un texto o bosquejo alternativo a la reforma del Gobierno, cosa que sí hicieron el Centro Democrático y la Alianza Verde, cada uno por separado.

El partido verde expuso tres vías para recaudar los dineros necesarios para recaudar dinero: “El consumo de bebidas azucaradas deja un pasivo importante en el Sistema de Salud Colombiano. Esto ha llevado a que los países miembros de la OCDE tengan que destinar en promedio el 8.4% de su presupuesto en salud para atender esta calamidad de salud pública. Solo en Colombia, se destinan 25 billones de pesos para estos fines anualmente. Un impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas con tarifa del 20% le significaría al Estado al menos 1.4 billones de pesos al año”, es una de las líneas de la colectividad, anunciada por la representante Katherine Miranda.

(Conozca: Otra jornada de paro: radiografía del descontento y abrebocas de elecciones)

Por su lado, el Centro Democrático propuso una serie de puntos para recaudar 12 billones de pesos, y no 23,4 billones, como dice el proyecto radicado por Carrasquilla. El “texto sustitutivo”, como lo ha llamado la organización, incluye “mantener impuesto al patrimonio de 1% a los superiores a 5.000 millones, como se encuentra vigente, por tres años adicionales, y extender a todo el sector financiero la sobre tasa transitoria de 3% que hoy se cobra a los bancos”, entre otros.