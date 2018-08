Presidente del Senado se va contra Santos durante posesión de Duque

-Redacción Política

Ernesto Macías, senador del Centro Democrático y presidente del Senado de la República, dedicó gran parte de su intervención en la posesión del presidente Iván Duque Márquez para atacar la gestión de Juan Manuel Santos.

Lo inició haciendo un “sentido homenaje” al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien calificó como “uno de los hombres más grandes de la política colombiana”. “Siento la obligación de rendirle un tributo de admiración por su amor a Colombia, y expresarle nuestros sentimientos de gratitud, por seguir entregando su vida a los más caros intereses de la patria. Estoy seguro de que millones de colombianos quieren decirle a usted: muchas gracias, presidente Uribe”, dijo Macías.

Seguidamente, hizo una lista de lo que, a su consideración, es el país que Santos le deja al nuevo mandatario y, en ese sentido, mencionó la situación de inseguridad de líderes sociales, el crecimiento exponencial de la presencia de bandas criminales en los territorios, la deuda pública, el comprometimiento de los recursos a vigencias futuras o la desaceleración de la economía.

También mencionó la baja actividad de exploración de petróleo y acusó al gobierno de Santos de un “crecimiento desmesurado de la burocracia”.

“Sobre el preocupante incremento de los cultivos ilícitos en Colombia, celebramos sus anuncios, presidente Duque, de combatirlos con decisión y sin contemplaciones. El solo hecho de acabar con la erradicación voluntaria, en donde no se cumpla, y si es necesario volver a la fumigación, es un avance esperanzador. De ese flagelo tenemos que librarnos en los próximos cuatro años”, expresó Macías.

Por otra parte, se refirió al papel que tendrá el Congreso de la República en la tramitación de las reformas que han sido propuestas por Iván Duque desde antes de asumir la Presidencia y subrayó la necesidad de recuperar “la dignidad y la imagen del Congreso”. “Ustedes quieren ver a su Congreso trabajando de tiempo completo, sin descanso, por el bienestar del país; un Congreso que no esté sometido por el Ejecutivo ni arrodillado al Poder Judicial. Un Congreso que delibere con amplitud y tramite con celeridad las iniciativas que buscan la recuperación de Colombia”, anotó.

Seguidamente, se comprometió a sacar adelante las reformas del gobierno y con la modificación de los acuerdos pactados con las Farc y negociados en La Habana (Cuba). “Este nuevo Congreso de la República tiene la responsabilidad de modificarlos y ajustarlos para restablecer el Estado de Derecho y devolverles a los colombianos la confianza perdida en sus instituciones. Hay que recuperar la legalidad”, dijo Macías en su discurso.

Sobre la intervención de Macías se pronunció el senador Roy Barreras, del partido de la U: "El discurso del senador Macías ante la comunidad internacional plagado de agravios y opiniones polarizadas solo sirve para dividir y hacer más inestable la plataforma politica del nuevo Presidente Duque Inapropiado. Inútil e intolerable discurso. ¿Quién escribió el vergonzoso discurso de Macías? ¿Con ese discurso es que convocan a unir y no a dividir? ¿Así esperan construir y no destruir? Daño le hacen al Gobierno de Duque".

Me retiro del acto protocolario porque no pude aguantar el inapropiado y agresivo discurso del Senador Macías. Lamento mucho no poder oir el discurso del Presidente Duque. Lo escucharé por televisión. Espero que sea mejor. ¿Ese es el pacto nacional? — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) 7 de agosto de 2018

Barreras señaló que se retiraba del acto de posesión de Duque ante el discurso de Macías: "Me retiro del acto protocolario porque no pude aguantar el inapropiado y agresivo discurso del Senador Macías. Lamento mucho no poder oir el discurso del Presidente Duque. Lo escucharé por televisión. Espero que sea mejor. ¿Ese es el pacto nacional?".