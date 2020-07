Presidente sancionó ley de saneamiento de predios

Más de tres millones de familias se podrán beneficiar con la nueva ley que busca legalizar los asentamientos irregulares y otorgar la titularidad de la tierra.

Este jueves, el presidente Iván Duque sancionó la ley de saneamiento de predios que, en otras palabras, busca legalizar los asentamientos irregulares, otorgándole la titularidad de la tierra a quienes llevan viviendo más de 10 años.

El presidente Iván Duque señaló la importancia de esta ley que va a permitir ampliar programas como Casa Digna, Vida Digna, diseñado para mejorar las condiciones de las viviendas con pisos, techos, cocinas, baños, fachadas, embellecimiento, entre otros aspectos a los que los nuevos propietarios de los predios legalizados pueden aspirar.

Lea: Pasa el proyecto que legaliza predios que han sido ocupados por más de 10 años de forma irregular.

Igualmente, el primer mandatario aseguró que con la ley se ampliará la cobertura en programas de servicios públicos, en cuanto las familias, desde la legalidad, pueden acceder a este tipo de ayudas. Así mismo, los asentamientos irregulares que sean legalizados pasarán a convertirse en barrios legalmente constituidos, lo que obliga a los entes territoriales a implementar las redes necesarias para instalar los servicios públicos esenciales.

“Con esta ley se solucionan problemas de incertidumbre para muchas familias vulnerables, porque al ellos sanear su predio están entrando en un camino de formalidad que los vuelve sujetos de crédito y de programas eficaces de apoyo social”, dijo el presidente Duque.

Además de los servicios, los municipios deberán de equipar los nuevos barrios con sede educativa, espacios comunales y puestos de salud.

Los predios que estén en zonas de alto riesgo no serán legalizados y, en cambio, se trasladará a la familia a un lugar donde no corran peligro. Por otro lado, las viviendas ubicadas en lotes privados no serán expropiadas y se les pagará el 10% del avalúo comercial a los dueños que aparecen en las escrituras. En caso de un pleito judicial o administrativo, el Estado no entrará a conciliar.

“De esta manera generamos las condiciones para beneficiar a más de tres millones de familias que viven en esta situación, asegurando que se hagan realidad los sueños de toda una vida y convertirse en los propietarios legítimos de sus viviendas”, dijo el presidente del Senado, Arturo Char, quien fue coautor de esta iniciativa junto al representante César Lorduy.